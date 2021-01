Chef de l’ONU à l’occasion du 75e anniversaire de la réunion de l’ONU virtuellement

Ces défis incluent la fin de la pandémie du COVID-19 et la lutte contre son impact dévastateur sur l’économie mondiale et la lutte contre le changement climatique.

L’ambassadrice britannique aux Nations Unies, Barbara Woodward, a déclaré à l’Associated Press que l’un des thèmes sera «l’importance de la guérison». C’était l’un des messages du discours du Nouvel An du Secrétaire général, « et très en résonance avec le COVID et les vaccins et la guérison de la fracture économique et des inégalités exacerbées par la pandémie », a-t-elle déclaré.