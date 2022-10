Chef de l’ONU: 20 grandes économies doivent aider les pays en développement

NATIONS UNIES – Le secrétaire général Antonio Guterres a envoyé jeudi une lettre aux ministres des finances et aux banquiers centraux des 20 principales économies mondiales, les exhortant à changer de cap et à orienter une reprise économique mondiale qui inclut les pays en développement durement touchés par la pandémie de COVID-19, l’impact de la guerre en Ukraine et l’escalade des urgences climatiques.

Exhortant le G20 à abandonner le statu quo, il a déclaré que le système des Nations Unies et ses partenaires ont proposé un “stimulus” pour faire face à la détérioration des conditions du marché et accélérer les progrès vers les objectifs de développement des Nations Unies pour 2030, notamment l’élimination de l’extrême pauvreté et la garantie d’une éducation de qualité pour tous les enfants. , et parvenir à l’égalité des sexes.