Chef de l’ONU: 20 grandes économies doivent aider les pays en développement

NATIONS UNIES (AP) – Le secrétaire général Antonio Guterres a envoyé jeudi une lettre aux ministres des finances et aux banquiers centraux des 20 principales économies mondiales, les exhortant à changer de cap et à orienter une reprise économique mondiale qui inclut les pays en développement durement touchés par la pandémie de COVID-19, l’impact de la guerre en Ukraine et l’escalade des urgences climatiques.

Le chef de l’ONU a déclaré dans la lettre précédant le sommet du Groupe des 20 dans la station balnéaire indonésienne de Bali le mois prochain que ces événements mondiaux, ainsi que la hausse du coût de la vie, le resserrement des conditions financières et le fardeau de la dette insoutenable “font des ravages sur les économies à travers le globe.”

“L’impact de ces chocs cumulatifs sur les pays en développement est encore exacerbé par un système financier mondial injuste qui repose sur des analyses coûts-avantages à court terme et privilégie les riches par rapport aux pauvres”, a-t-il déclaré.

Guterres a déclaré que des efforts immédiats doivent être faits “pour mettre fin à l’urgence du coût de la vie et augmenter les liquidités dans les pays en développement”.

Exhortant le G20 à abandonner le statu quo, il a déclaré que le système des Nations Unies et ses partenaires ont proposé un “stimulus” pour faire face à la détérioration des conditions du marché et accélérer les progrès vers les objectifs de développement des Nations Unies pour 2030, notamment l’élimination de l’extrême pauvreté et la garantie d’une éducation de qualité pour tous les enfants. , et parvenir à l’égalité des sexes.

La relance appelle à “une augmentation massive des engagements du secteur public en faveur du développement, de l’atténuation et de l’adaptation humanitaires et climatiques de seulement 2% du produit intérieur brut (PIB) mondial”, a déclaré le secrétaire général.

Il se compose de cinq recommandations : améliorer immédiatement l’allégement de la dette des pays vulnérables, mobiliser de meilleurs prêts auprès des banques de développement, impliquer les détenteurs d’obligations privées et les débiteurs souverains dans les efforts d’allégement de la dette, renforcer les liquidités pour les pays vulnérables grâce à une utilisation accrue des droits de tirage spéciaux et aligner les flux financiers sur les objectifs de l’ONU et l’accord de Paris de 2015 sur le changement climatique, a-t-il déclaré.

“Maintenant plus que jamais”, a déclaré Guterres, “le leadership du G20 est nécessaire pour sortir le monde de sa crise la plus profonde”.

The Associated Press