Chef de l’EPA : clé de la technologie nucléaire avancée pour atténuer le changement climatique

TOKYO – Le chef de l’Agence américaine de protection de l’environnement a déclaré vendredi que la technologie nucléaire avancée serait “essentielle” pour les États-Unis et le Japon alors qu’ils intensifient leur coopération pour atteindre les objectifs de décarbonation. Michael Regan, après s’être entretenu avec son homologue japonais Akihiro Nishimura à Tokyo, a déclaré lors d’une conférence de presse conjointe que l’énergie nucléaire dans leurs pays jouait un rôle et que “les opportunités pour la technologie nucléaire avancée seront essentielles si nous voulons atteindre nos objectifs climatiques”. .”

“Je pense que la science nous dit que nous devons répondre à la crise climatique avec un sentiment d’urgence et que l’énergie nucléaire et la technologie nucléaire ont et peuvent avoir un rôle dans la poursuite d’une contribution zéro émission au climat”, a-t-il déclaré, montrant son soutien. pour le récent virage du Japon vers le retour à l’énergie nucléaire.

Le Premier ministre japonais Fumio Kishida a déclaré la semaine dernière qu’il avait demandé à son gouvernement d’envisager de développer des réacteurs nucléaires plus sûrs et plus petits, dans le cadre d’un regain d’intérêt pour l’énergie nucléaire des années après la fermeture de nombreuses centrales du pays.

Kishida a déclaré que le Japon devait envisager toutes les options de mix énergétique, y compris le nucléaire, pour renforcer son effort de “transformation verte” visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à garantir un approvisionnement énergétique stable. Le Japon s’est engagé à atteindre la neutralité carbone d’ici 2050.

Le sentiment anti-nucléaire et les préoccupations en matière de sécurité ont fortement augmenté au Japon après les effondrements de la centrale nucléaire de Fukushima en 2011, mais le gouvernement a fait pression pour un retour à l’énergie nucléaire dans un contexte de craintes de pénurie d’électricité suite à l’invasion de l’Ukraine par la Russie et d’une poussée mondiale pour réduire les gaz à effet de serre. Le Japon a été critiqué pour avoir déclaré qu’il éliminerait progressivement l’utilisation des combustibles fossiles d’ici 2050 sans montrer un calendrier plus clair.

Tout en maintenant un objectif de 20 à 22 % d’énergie nucléaire dans le cadre de son bouquet énergétique pour 2030, le gouvernement japonais avait précédemment insisté sur le fait qu’il n’envisageait pas de construire de nouvelles centrales ou de remplacer des réacteurs vieillissants, apparemment pour éviter d’alimenter les critiques d’un public méfiant. Le récent commentaire de Kishida représente un changement radical par rapport à cette position.

Kishida a demandé à un panel gouvernemental de se prononcer d’ici la fin de l’année sur sa proposition de développement et de construction de “nouveaux réacteurs innovants”, tels que de petits réacteurs modulaires, tout en envisageant également de prolonger la durée de vie opérationnelle des réacteurs vieillissants.

Le président Joe Biden estime également qu’il s’agit d’une “approche tous mains sur le pont”, a déclaré Regan, ajoutant que les investissements dans la technologie nucléaire et la capture du carbone compléteront le grand potentiel des énergies renouvelables.

Les responsables américains et japonais de l’environnement ont également convenu de coopérer pour accélérer les efforts mondiaux visant à parvenir à la décarbonation ainsi qu’à lutter contre la pollution plastique des océans, les produits chimiques et d’autres problèmes environnementaux.

Biden a promulgué le mois dernier la loi sur la réduction de l’inflation qui comprend des dispositions énergétiques visant à créer des économies en offrant un crédit d’impôt pour les nouveaux achats de certains véhicules électriques et pour les propriétaires qui investissent dans des équipements économes en énergie.