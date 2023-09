Chef de l’armée soudanaise : « La révolution peut être restaurée » | Actualités sur les crises humanitaires

Alors que le conflit meurtrier au Soudan approche depuis bientôt six mois, le chef de facto du pays, le général Abdel Fattah al-Burhan, a admis que les combats pourraient conduire à un désastre humanitaire plus large dans la région.

La guerre entre son armée et ses rivales Forces de soutien rapide (RSF) a éclaté à la mi-avril à cause d’un projet d’intégration du groupe paramilitaire, quatre ans après la destitution de l’ancien dirigeant de longue date Omar al-Bashir lors d’un soulèvement populaire.

Les pourparlers de cessez-le-feu visant à mettre fin au conflit n’ont pas abouti, les deux parties s’accusant mutuellement de violations. Mais al-Burhan a déclaré que les négociations à Djeddah, négociées par les États-Unis et l’Arabie Saoudite, pourraient encore aboutir.

S’adressant à Al Jazeera à New York en marge de l’Assemblée générale des Nations Unies, le chef militaire a exprimé son désir d’une résolution pacifique pour mettre fin aux combats qui ont tué des milliers de personnes et déplacé des millions de civils.

Al Jazeera: Lors de votre discours devant l’Assemblée générale des Nations Unies, vous avez demandé à plusieurs reprises que les Forces de soutien rapide soient déclarées entité terroriste. Dans quelle mesure est-ce important pour résoudre la situation dans votre pays ?

Abdel Fattah al-Burhan : Bien entendu, ce que les Forces de soutien rapide ont fait au peuple soudanais à maintes reprises les qualifie de terroristes et ils devraient être punis. Ce que ces gangs ont commis est en fait un crime contre l’humanité. Et je crois que les classer parmi les organisations terroristes limitera leur pouvoir et limitera la sympathie à leur égard.

Al Jazeera: Vous avez également averti que ces combats pourraient s’étendre au-delà des frontières et qu’il ne s’agit pas simplement d’une guerre localisée. Le danger est celui d’un désastre humanitaire massif dans toute la région, et pas seulement au Soudan. N’est-ce pas?

Al-Burhan : Ce conflit va se propager [neighbouring] pays et ne se limitera pas au Soudan. La majorité des [RSF] les combattants viennent des pays voisins. Oui, très certainement. Cela pourrait se propager à d’autres pays et menacer la sécurité dans la région et dans le monde.

Al Jazeera: Le leader de RSF, Mohamed Hamdan Dagalo, a publié un message se disant prêt à un cessez-le-feu et souhaitant négocier. Pensez-vous que la négociation est encore possible ?

Al-Burhan : Ce n’est pas possible, pour être honnête. C’est lui qui a continué à combattre à El-Geneina, dans d’autres villes et près du quartier général de nos militaires. C’est pourquoi, à Djeddah, lorsque nous sommes parvenus à un certain accord, il ne s’est pas engagé à le faire.

Al Jazeera: Le représentant spécial de l’ONU au Soudan, qui a récemment démissionné, Volker Perthes, a déclaré que la responsabilité du conflit incombait aux deux parties. Il a accusé vos forces d’utiliser des avions pour bombarder des civils. Il accuse RSF d’agressions sexuelles sur des civils. Pensez-vous que c’est aussi simple que cela, que la faute soit des deux côtés ?

Al-Burhan : Eh bien, les forces militaires ont la responsabilité constitutionnelle de protéger le pays, de protéger les citoyens et d’empêcher le pays de s’effondrer. C’est pourquoi il a le droit d’utiliser son pouvoir contre ceux qui tentent de détruire l’État. Et lorsque notre armée s’engage dans des opérations militaires, elle s’en tient à l’éthique morale, notamment en milieu urbain.

Al Jazeera: Avez-vous le contrôle jusqu’au bout ? Est-ce un message qui a été transmis à vos forces : protéger les civils en cas de conflit ?

Al-Burhan : L’armée soudanaise est pleinement attachée au droit international et les soldats qui violent ces lois sont dûment punis.

Al Jazeera: Selon vous, qui peut le plus aider à résoudre la situation ? Des instances internationales ? Des pays comme les États-Unis ou l’Arabie Saoudite ? Des diplomates africains ?

Al-Burhan : Nous pensons que les pourparlers de Djeddah ont donné des résultats tangibles et que si l’autre partie s’était engagée à respecter ce dont nous étions convenus, nous serions aujourd’hui dans une position différente. Il y a un appel pour élargir le forum de Djeddah. Nous ne nous y opposons pas, et l’Afrique du Sud pourrait faire partie de ce forum.

Al Jazeera: Vous vous êtes engagé à former un gouvernement de transition comme une étape vers la forge d’une démocratie à part entière, une démocratie civile, alors que ce conflit se poursuit. Est-il possible de fixer un calendrier pour une telle démarche ?

Al-Burhan : Oui, nous pensons que dès que nous parviendrons à un cessez-le-feu, nous lancerons un processus politique global visant à restaurer la paix et à préparer les élections après une courte période de transition.

Al Jazeera: Dans quelle mesure le regroupement d’éléments des Forces de soutien rapide dans l’armée soudanaise est-il un problème pour parvenir à cette démocratie, car cela sera un processus essentiel pour garantir la formule du modèle d’unité nationale ?

Al-Burhan : Nous n’avons jamais refusé de les intégrer dans l’armée. Ce ne seront pas les rebelles mais tous ceux d’entre eux qui souhaitent rejoindre l’armée nationale qui seront les bienvenus.

Al Jazeera: Le peuple soudanais s’est uni pour renverser Omar al-Bashir. Quel message avez-vous pour eux maintenant ?

Al-Burhan : Notre peuple soudanais a connu une grande révolution en 2019. Il a des rêves, des aspirations. Ils veulent jouir de la liberté, de la paix et de la sécurité. L’armée ne fera pas obstacle à leurs aspirations. La jeunesse soudanaise rêve d’un État civil. L’armée ne leur fera pas obstacle. Le peuple soudanais mérite de voir sa révolution restaurée et de jouir de la paix, de la sécurité et de la prospérité.

Al Jazeera: Alors vous pensez que les rêves des jeunes sont encore possibles ?

Al-Burhan : Je l’espère.

Cette interview a été éditée pour des raisons de longueur et de clarté.