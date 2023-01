Chef de l’ARC : ne vaut pas la peine d’examiner toutes les aides COVID inéligibles

Le chef de l’Agence du revenu du Canada (ARC) a déclaré qu’il « ne vaudrait pas la peine » d’examiner complètement 15,5 milliards de dollars en paiements de prestations salariales pandémiques potentiellement inadmissibles signalés par le vérificateur général du Canada.

“Nous adoptons généralement presque exclusivement une approche au sein de l’agence pour nous concentrer sur une évaluation fondée sur les risques”, a déclaré le commissaire de l’ARC, Bob Hamilton, aux députés jeudi après-midi. “Alors, jetez un œil aux informations dont nous disposons, essayez d’identifier où se trouvent les risques les plus élevés, et poursuivez ceux-ci et le risque le plus élevé et le potentiel de récupération, et ne couvrez pas 100% des personnes.”

Hamilton a comparu jeudi devant le Comité permanent des comptes publics aux côtés de la vérificatrice générale Karen Hogan.

“Nous ne contestons pas l’approche basée sur le risque que [CRA]”C’est fait”, a déclaré Hogan lors de la réunion de deux heures. qu’il s’agisse d’un particulier ou d’une entreprise – équitablement. »

En décembre, le bureau de Hogan a déposé un audit de performance qui a identifié environ 4,6 milliards de dollars en trop-payés de prestations à des personnes non éligibles. L’audit a également mis en évidence environ 27,4 milliards de dollars de paiements aux particuliers et aux employeurs qui devraient être “examinés plus avant” pour une éventuelle inadmissibilité, dont 15,5 milliards de dollars qui ont été versés dans le cadre du programme de subvention salariale d’urgence du Canada (CEWS), qui était le sujet de la réunion du comité de jeudi. .

“La première étape consiste à identifier les paiements aux destinataires non éligibles, puis la décision peut être prise d’aller après la collecte ou non”, a déclaré Hogan aux législateurs. “J’encourage simplement le gouvernement à être beaucoup plus transparent avec ce qu’il fait, et je pense qu’il doit faire plus de travail.”

Pour sa part, Hamilton a contesté les calculs de l’audit, affirmant que le montant réel des paiements inéligibles devrait être “nettement inférieur” à la “surestimation” du vérificateur général, qui était basée sur les données de la taxe de vente.

“Il est trop tôt pour estimer le montant d’argent payé en trop”, a déclaré Hamilton à un moment donné, s’exprimant par l’intermédiaire d’un interprète en français. “Mais nous avons de l’expérience [and] nous sommes en mesure de dire qu’environ six pour cent des entreprises ou des particuliers ont reçu de l’argent mais n’étaient pas éligibles. »

La SSUC est allée directement aux employeurs pour aider à maintenir les employés sur la liste de paie pendant la pandémie de COVID-19. Le programme de 100,7 milliards de dollars représentait près de la moitié des 210,7 milliards de dollars estimés que les libéraux ont dépensés pour l’aide COVID-19, qui comprenait également la prestation canadienne d’intervention d’urgence (CERB) et son programme successeur, la prestation de relance canadienne (CRB), qui est allé directement à personnes.

“À mon avis, d’après ce que nous avons vu jusqu’à présent, cela ne vaudrait pas la peine”, a déclaré Hamilton à propos de l’enquête sur les 15,5 milliards de dollars de subventions salariales potentielles non éligibles décrites par le vérificateur général. “Sur la base de nos preuves à ce jour, nous constatons que les entreprises se conforment généralement… Nous avons des poches de personnes qui ont intentionnellement induit en erreur et nous les poursuivons.”

En se concentrant sur « les demandes les plus susceptibles d’être inadmissibles ou surestimées », a expliqué Hamilton, « on optimise les recouvrements et on s’assure que les demandes à haut risque sont traitées tout en utilisant efficacement les ressources de l’ARC ».

En décembre, le bureau du vérificateur général a pris pour cible la confiance du gouvernement dans les attestations et l’honnêteté des demandeurs pour l’admissibilité aux prestations, et a déclaré que les autorités “étaient en deçà” en matière de vérification après paiement.

“Dans ce cas, il y avait des contrôles de prépaiement très limités avec l’intention de faire un travail post-paiement rigoureux”, a déclaré Hogan jeudi. “La seule façon de savoir si une entreprise est éligible ou non serait de faire ce travail après paiement, car il n’y a aucune autre information pour vérifier l’éligibilité.”

L’ancien ministre libéral des Finances, Bill Morneau, a vivement critiqué les dépenses du gouvernement liées à la pandémie. Dans son nouveau livre Où aller d’iciMorneau affirme que le premier ministre Justin Trudeau et ses conseillers ont régulièrement rejeté les recommandations de son ministère en faveur de paiements plus importants en cas de pandémie et de points politiques, ce qui a contribué à la démission de Morneau de son poste en août 2022. Il cite l’exemple du CEWS et voit le premier ministre annoncent un montant de financement « significativement plus élevé » que ce sur quoi il pensait qu’ils s’étaient mis d’accord.

“Ce fut l’un des pires moments de ma vie politique”, écrit Morneau. “Pendant la période où les dépenses publiques les plus importantes en tant que part du PIB ont été effectuées dans les plus brefs délais depuis l’avènement de la Seconde Guerre mondiale, les calculs et les recommandations du ministère des Finances ont été fondamentalement ignorés en faveur de la victoire d’un concours de popularité.”



