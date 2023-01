Chef de l’aide: des décrets talibans contre les femmes paralysent le travail des ONG

Commentez cette histoire Commenter

KABOUL, Afghanistan – Les “débats internes et les décrets extrêmes” des talibans paralysent le travail humanitaire en Afghanistan, a déclaré dimanche le chef d’une importante agence d’aide à l’Associated Press, après son arrivée pour un voyage d’une semaine pour parler aux dirigeants talibans de l’inversion l’interdiction pour les femmes de travailler pour des groupes non gouvernementaux nationaux et internationaux.

Jan Egeland, secrétaire général du Conseil norvégien pour les réfugiés, est le premier chef d’ONG à se rendre en Afghanistan pour des entretiens avec les talibans depuis l’entrée en vigueur de l’interdiction il y a plus de deux semaines.

Les autorités ont interdit aux femmes afghanes de travailler dans des ONG, prétendument parce qu’elles ne portaient pas correctement le foulard islamique. L’interdiction fait suite à une série de mesures qui ont sévèrement limité ou suspendu les droits et l’éducation des femmes.

Les groupes d’aide, les gouvernements étrangers et les Nations Unies affirment que les femmes sont vitales pour la fourniture d’une assistance vitale en Afghanistan et demandent l’annulation de l’interdiction. De nombreux groupes ont suspendu leurs opérations, avertissant des conséquences désastreuses et mortelles pour une population déjà meurtrie par des décennies de guerre, la détérioration des conditions de vie et les difficultés économiques.

Le Conseil norvégien pour les réfugiés affirme qu’il travaille en Afghanistan depuis 2003 et emploie 470 femmes. Il a aidé plus de 840 000 personnes l’année dernière et avait l’intention d’aider 700 000 cette année, a indiqué le groupe.

Egeland a déclaré qu’il rencontrait des dirigeants talibans dans la capitale Kaboul et dans la ville méridionale de Kandahar, berceau du mouvement taliban et base du chef suprême du groupe Hibatullah Akhundzada.

Egeland a déjà rencontré le ministre de l’Economie, qui a initialement annoncé l’interdiction, et d’autres responsables talibans. Egeland a indiqué que les habitants de Kaboul étaient plus disposés à envisager le retour des femmes au travail en raison de leur rôle crucial dans la fourniture de l’aide humanitaire.

“Ils disent tous qu’ils veulent que nous continuions à travailler et espèrent que nous continuerons sans femmes”, a déclaré Egeland dans une interview dimanche au bureau de Kaboul de son groupe. “Mais quand je dis que nous ne voulons pas ou ne pouvons pas travailler uniquement avec des hommes, ils (les responsables talibans) se rendent compte que la population est totalement dépendante de l’aide internationale en ce moment, nourriture, abri, assainissement.”

Les femmes sont nécessaires pour contacter les femmes, y compris les ménages dirigés par des femmes et les veuves, a-t-il déclaré. Les agences d’aide disent qu’il est impossible pour les hommes de faire ce travail en raison des normes sociales et culturelles de l’Afghanistan ainsi que des propres interdictions des talibans contre le mélange des sexes.

Séparément, deux responsables de l’aide ont déclaré à l’AP que les ministres talibans à Kaboul leur avaient donné l’impression qu’ils voulaient que les femmes reprennent leur travail dans les ONG, mais que cette décision appartenait aux dirigeants de Kandahar.

Egeland a déclaré que le ministre de l’Economie “nous a envoyé le message donné par le chef suprême que nous devions interrompre tout travail”. Il a dit qu’il se rendait à Kandahar parce que “c’est de là que viennent les décrets idéologiques et religieux”.

“Les débats internes (des talibans) et les décrets extrêmes ont paralysé notre travail”, a déclaré Egeland.

Le chef du NRC a déclaré qu’il était impossible de rencontrer le chef suprême à Kandahar mais espérait influencer son entourage.

Deux semaines après l’interdiction, on ne sait toujours pas dans quelle mesure elle est complète, et certains groupes ont signalé qu’ils étaient en mesure de poursuivre leur travail.

Egeland a déclaré que cela soulevait d’autres questions.

« Peut-il s’agir d’une interdiction religieuse si certaines (femmes) travaillent et d’autres non ? Ce n’est pas du tout réfléchi », a déclaré Egeland. “Nous ne pouvons pas travailler avec des hommes uniquement parce que nous ne pouvons pas suivre leurs règles et règlements (les talibans).”

Le chef de l’aide norvégienne a déclaré que le personnel féminin du groupe s’était conformé aux codes vestimentaires des talibans, aux règles de ségrégation des sexes et même à la nécessité d’avoir un chaperon masculin à certaines occasions. Les dommages causés par l’interdiction s’aggraveront au fur et à mesure qu’elle se poursuivra, a-t-il averti, affirmant que la malnutrition et la mortalité augmentaient et que la santé maternelle plongeait.

Lors de son voyage, Egeland doit également rencontrer des responsables d’ambassades de pays à majorité musulmane, comme le Qatar et l’Arabie saoudite, qui conservent une présence diplomatique en Afghanistan et ont condamné la répression des talibans contre l’éducation et l’emploi des femmes.

Bien qu’ils aient initialement promis une règle plus modérée, les talibans ont largement mis en œuvre leur interprétation de la loi islamique, ou charia.

Ils ont banni les filles et les femmes du collège, du lycée et de l’université, restreint l’accès des femmes à la plupart des emplois et leur ont ordonné de porter des vêtements de la tête aux pieds en public. Les femmes sont également interdites d’accès aux parcs et aux gymnases.

Egeland a déclaré qu’il était en Afghanistan peu de temps après la prise de contrôle des talibans en août 2021.

« Toutes ces promesses ont été faites. Nous avons été induits en erreur. Ce que je dirais, c’est que les décrets talibans sur les travailleuses, sur l’éducation des filles sont tellement mauvais pour l’Afghanistan, pour la population, pour l’avenir, pour l’économie.