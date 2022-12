Chef de l’aide de l’ONU: les Ukrainiens souffrent d’un tourment “colossal”

Commentez cette histoire Commentaire

NATIONS UNIES – Le chef humanitaire de l’ONU a dénoncé mardi le tourment “colossal” que subit l’Ukraine à cause de la “guerre insensée” et de la destruction russe de ses infrastructures. Ce point de vue a été repris par les États-Unis et leurs alliés occidentaux lors d’une réunion du Conseil de sécurité de l’ONU, mais fortement combattu par la Russie, qui a accusé l’Ukraine de chercher sa destruction.

Le chef humanitaire Martin Griffiths a décrit le bilan des “morts, déplacements et souffrances généralisés” causés depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie le 24 février, exacerbés par les récentes attaques de Moscou qui ont créé une crise de l’énergie et de l’eau dans le pays alors que les températures chutent en dessous de zéro.

Plus de 14 millions de personnes sont désormais déplacées de force de chez elles, dont 7,8 millions vivant à travers l’Europe et 6,5 millions toujours à l’intérieur du pays, a-t-il déclaré. Au total, 17 023 civils ont été tués, dont 419 enfants au 1er décembre, selon le bureau des droits de l’homme de l’ONU, bien que “le bilan réel soit bien plus lourd” et qu’il y ait eu au moins 715 attaques contre des opérations de soins de santé.

“En Ukraine aujourd’hui, la capacité des civils à survivre est menacée”, a déclaré Griffiths, soulignant les frappes contre les centrales électriques et les centrales de chauffage qui ont laissé des millions de personnes sans accès au chauffage, à l’électricité et à l’eau à des températures sous le point de congélation, des familles privées des soins de santé et des enfants incapables d’aller à l’école.

Griffiths a placé le besoin urgent d’aider les Ukrainiens à traverser l’hiver dans le contexte plus large d’un “monde devenu fou”, affirmant que le nombre de personnes ayant besoin d’une aide humanitaire dans le monde l’année prochaine devrait augmenter de près de 24% pour atteindre 339 millions. En conséquence, l’appel humanitaire de l’ONU pour 2023 atteint un record de 51,5 milliards de dollars.

L’ambassadrice adjointe des États-Unis, Lisa Carty, a déclaré au conseil que la faim dans le monde “déjà à des niveaux extrêmes” en raison de la pandémie de COVID-19, d’autres conflits et du changement climatique a augmenté cette année “parce que la Russie a perturbé les systèmes alimentaires mondiaux”. Elle a déclaré que la Russie avait transformé « les champs de blé vallonnés de l’Ukraine en champs de bataille » et détruit les céréales ukrainiennes autrefois fournies au monde en développement.

“Maintenant, alors que l’Ukraine riposte pour récupérer son territoire souverain et défendre son peuple, le président (Vladimir) Poutine a concentré sa colère et ses tirs sur la population civile ukrainienne”, a-t-elle déclaré, soulignant le barrage de frappes de missiles et la destruction d’infrastructures critiques.

L’ambassadeur de Russie à l’ONU, Vassily Nebenzia, a affirmé qu’un responsable du Conseil de sécurité ukrainien avait récemment déclaré que des armes occidentales étaient nécessaires pour détruire les Russes “afin qu’ils cessent d’exister en tant que pays”.

Moscou doit réagir « à une telle rhétorique haineuse de Kyiv… pour contrer ces actions odieuses, notamment en menant des frappes sur les infrastructures qui sont utilisées pour l’approvisionnement militaire pour la logistique et les communications pour les formations armées ukrainiennes », a-t-il déclaré. “En d’autres termes, nous affaiblirons le régime Zelenskyy.”

Nebenzia a insisté sur le fait que la Russie menait des “frappes de précision” et a affirmé que les infrastructures civiles ne souffriraient pas si l’Ukraine n’avait pas placé de systèmes de défense aérienne dans les zones résidentielles

Carty a rappelé que le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy avait déclaré à l’ambassadrice américaine Linda Thomas-Greenfield lors de sa récente visite à Kyiv qu’il recherchait “une paix juste” basée sur la Charte des Nations Unies et ses principes.

Elle a déclaré que les attaques croissantes de Poutine contre les infrastructures ukrainiennes “sont la preuve qu’il n’a aucun intérêt réel pour la négociation ou la diplomatie significative”.

“Au lieu de cela, il essaie de briser la volonté de l’Ukraine de se battre en bombardant et en gelant ses civils pour qu’ils se soumettent”, a déclaré Carty. “Mais il ne réussira pas parce que l’Ukraine se bat pour sa liberté et pour l’avenir de ses enfants, et nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour garder l’espoir en Ukraine.”

Nebenzia a déclaré au conseil que “nous confirmons notre volonté de mener des négociations” et que “le but serait d’éradiquer les causes profondes qui nous ont forcés à lancer notre opération militaire spéciale en Ukraine”.

Mais, argumenta-t-il. l’Occident n’est pas intéressé « par un règlement politique diplomatique », soulignant la décision de l’OTAN d’étendre les livraisons d’armes à l’Ukraine lors de sa réunion des 29 et 30 novembre.

Cela confirme “son désir non seulement d’avoir une nouvelle escalade du conflit, mais de déstabiliser la situation en Europe dans son ensemble”, a-t-il dit.

Nebenzia a déclaré qu’il y a de plus en plus de preuves que les armes occidentales destinées à l’Ukraine “tombent de plus en plus entre les mains de bandits et de terroristes de différentes allégeances, non seulement en Europe mais aussi au Moyen-Orient et en Afrique”.

Il a déclaré que le président nigérian Muhammadu Buhari “a confirmé que le conflit en Ukraine est la principale source d’armes pour les terroristes dans le bassin du lac Tchad”.