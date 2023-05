Chef de la sécurité nationale israélienne : la nouvelle installation nucléaire iranienne n’est pas à l’abri d’une attaque

JERUSALEM – Le conseiller à la sécurité nationale du gouvernement israélien a déclaré mardi qu’une nouvelle installation nucléaire en cours de construction par l’Iran ne serait pas à l’abri d’une attaque, malgré les évaluations d’experts, elle sera hors de portée des bombes anti-bunker américaines de dernière minute.

Tzachi Hanegbi a fait ces commentaires en réponse à un rapport de l’Associated Press selon lequel la nouvelle installation semble être aussi profonde que 328 pieds sous terre.

Hanegbi, s’exprimant lors d’une conférence sur la sécurité près de Tel-Aviv, a déclaré qu’il n’était pas surpris par le rapport, notant que l’Iran possède d’autres installations souterraines. Bien qu’il ait reconnu que l’emplacement compliquerait toute frappe militaire potentielle sur l’installation, il a déclaré qu’il existe encore des solutions au défi.

« Ce qu’il est possible de dire à ce sujet, c’est qu’il n’y a pas d’endroit inaccessible », a-t-il déclaré.

Il a refusé de dire si Israël avait la capacité de le faire par lui-même.

« Nous espérons que nous n’arriverons pas à une situation où la solution à l’histoire d’une arme nucléaire en Iran est une solution cinétique, une solution impliquant une attaque », a-t-il dit, ajoutant qu’Israël préfère voir l’impasse internationale avec l’Iran résolue. par voie diplomatique.

Israël considère l’Iran comme son plus grand ennemi et le Premier ministre Benjamin Netanyahu a déclaré à plusieurs reprises qu’il ne permettrait pas à l’Iran de développer une arme nucléaire. Il a déclaré que la diplomatie internationale devrait être accompagnée d’une option militaire sérieuse et a laissé entendre qu’Israël serait prêt à frapper l’Iran seul si nécessaire.

Des photos et des vidéos de la nouvelle installation iranienne de Planet Labs PBC montrent que l’Iran a creusé des tunnels près du site nucléaire de Natanz, qui a subi des attaques de sabotage répétées au fil des ans. Les monticules d’excavation sur le site suggèrent que l’installation pourrait se situer entre 260 pieds et 328 pieds sous le sol, selon les experts et l’analyse d’AP.

La République islamique nie qu’elle recherche des armes nucléaires, bien que les responsables de Téhéran discutent maintenant ouvertement de leur capacité à en rechercher une.

L’Iran produisant désormais de l’uranium proche des niveaux de qualité militaire après l’effondrement de son accord nucléaire avec les puissances mondiales, l’installation complique les efforts de l’Occident pour empêcher l’Iran de développer potentiellement une bombe atomique alors que la diplomatie sur son programme nucléaire reste au point mort.

La construction intervient cinq ans après que le président de l’époque, Donald Trump, a unilatéralement retiré l’Amérique de l’accord nucléaire. Depuis lors, l’Iran a intensifié son enrichissement d’uranium bien au-delà des limites de l’accord. Les experts estiment qu’il n’y a qu’un pas à franchir pour atteindre le seuil d’enrichissement de 90 % d’uranium de qualité militaire.

L’enrichissement en uranium est un élément clé de la production d’une bombe nucléaire. Les experts israéliens estiment que l’Iran aurait besoin de plus de temps, jusqu’à deux ans, pour développer les moyens de livrer et de faire exploser une ogive.

S’adressant à la même conférence, le chef militaire israélien, le lieutenant-général Herzi Halevi, a déclaré qu’Israël surveillait de près le programme nucléaire iranien et a réaffirmé que l’armée était prête à agir.

« Il y a des développements négatifs possibles à l’horizon et cela peut entraîner des actions », a-t-il déclaré. « Nous avons des capacités. D’autres ont des capacités, et c’est une question très significative et importante.