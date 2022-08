Chef de la Saskatchewan. un camp biblique admet l’exorcisme, mais pas de soins médicaux, dispensés à un garçon victime d’une possible crise d’épilepsie

Le chef d’un camp biblique de la Saskatchewan a admis qu’un exorcisme avait été pratiqué sur un garçon présentant des symptômes de crise et que personne n’avait fourni de soins médicaux pendant ou après la cérémonie.

Ces révélations et d’autres sont contenues dans un enregistrement audio du directeur exécutif du Redberry Bible Camp, Roland Thiessen, obtenu mardi par CBC News.

La voix sur l’enregistrement correspond à celle de Thiessen, qui a renvoyé toutes les questions au président du conseil Wayne Dick lors d’une brève conversation téléphonique plus tôt ce mois-ci avec CBC News. Il confirme également son nom et sa position sur l’enregistrement.

Dans l’enregistrement, Thiessen admet également qu’il était présent pour une partie de l’exorcisme de fin de soirée mené par un membre du personnel Carlos Doerksen.

“[Doerksen] priait pour que Jésus libère ce garçon”, a déclaré Thiessen lors de l’appel téléphonique de 15 minutes avec un parent inquiet qui a appelé Redberry après avoir entendu des rumeurs sur l’exorcisme du 13 juillet.

Écoutez une partie de l’appel téléphonique enregistré :

Le directeur exécutif du Redberry Bible Camp défend l’exorcisme Cet enregistrement de fin juillet contient le directeur exécutif du Redberry Bible Camp, Roland Thiessen, parlant par téléphone à une mère inquiète.

Dans l’enregistrement, Thiessen dit au parent, Brooke Elliott, que Doerksen, “a de l’expérience avec les pouvoirs des ténèbres. Il a été impliqué dans des choses sombres pendant un bon moment. Il était probablement la meilleure personne à être dans la pièce à ce moment-là. Ce n’était pas spécifiquement autorisé par le camp. [But] ce n’était pas quelque chose qui, une fois commencé, pouvait être arrêté.”

Les «choses sombres» dans lesquelles Doerksen était impliqué incluent une histoire récente de pornographie et de toxicomanie, de violence domestique et de licenciement de son ancien travail de conseiller de camp, tous détaillés sur la propre page Facebook de Doerksen.

Lors de l’appel, Thiessen a déclaré qu’il y avait plusieurs membres du personnel du camp sur place avec une formation médicale, dont trois sauveteurs et une infirmière à la retraite, mais a admis qu’aucun n’avait été appelé pour surveiller le garçon à aucun moment.

Thiessen a déclaré que le garçon était allongé “immobile sur le sol pendant un certain temps”, puis a convenu avec Elliott que d’autres symptômes ressentis par le garçon étaient compatibles avec une crise.

Thiessen admet sur l’enregistrement que Redberry, un camp de 75 ans accueillant des centaines d’enfants chaque année, n’avait aucun protocole pour les urgences médicales, mais il dit qu’ils sont maintenant en place “plus pour nous protéger qu’autre chose”.

Thiessen répète ensuite que la principale raison des soins médicaux est de se protéger et de protéger les autres membres du personnel.

Elliott, une infirmière auxiliaire autorisée, dit à Thiessen que c’est “terrifiant” d’entendre cela.

“La façon dont vous venez de formuler cela me dérange un peu. Je pense que là, dans cette déclaration, vous ne mettez pas en avant l’intérêt de l’enfant. Je pense qu’il doit y avoir un changement d’état d’esprit”, a-t-elle déclaré.

Thiessen s’excuse et dit qu’il ne voulait pas dire cela de cette façon.

Un membre du personnel du Redberry Bible Camp au nord de Saskatoon aurait pratiqué un exorcisme sur un préadolescent cet été, puis aurait distribué des cartes de visite et dit aux enfants rassemblés que lui seul pouvait éloigner les démons, selon un responsable du gouvernement. (Don Somers/CBC)

Dans une interview accordée mardi à CBC News, Elliott a déclaré que l’appel l’avait convaincue, ainsi que plusieurs amis, d’annuler l’inscription de leurs enfants à un camp Redberry d’une semaine à la fin juillet. Elle a dit qu’ils avaient demandé et reçu un remboursement complet.

“Tout cela est si troublant”, a-t-elle déclaré. “Comment quelqu’un peut-il se sentir en sécurité en envoyant son enfant dans ce camp ?”

La GRC affirme que les pratiques signalées « ne sont pas illégales au Canada »

Au moins trois parents dont les enfants ont été soumis à l’exorcisme ont porté plainte auprès de la GRC. Mardi après-midi, la GRC a publié un communiqué de presse indiquant qu’aucune accusation ne serait portée et que l’enquête était close.

“Les enquêtes criminelles se résument en fin de compte à deux choses : recueillir des preuves et déterminer si ces preuves indiquent qu’un individu a commis un crime tel que défini par le Code criminel du Canada”, a déclaré le surintendant. Josh Graham, officier responsable du Groupe des crimes majeurs de la GRC en Saskatchewan, a été cité dans un communiqué de presse de la GRC.

“Des pratiques comme celle rapportée peuvent inquiéter certaines personnes, mais elles ne sont pas illégales au Canada.”

Les parents interrogés disent que c’est la mauvaise décision. Ils disent que leurs enfants ont été traumatisés et que certains souffrent encore de délires, de paranoïa et d’anxiété extrême.

Plusieurs parents d’enfants qui ont fréquenté le Redberry Bible Camp disent que Carlos Doerksen, à droite, le conseiller d’une cabane de garçons, a exorcisé un garçon qui était apparemment en détresse médicale. (site Web du camp biblique de Redberry)

Ils disent que Doerksen a “lavé le cerveau” des garçons depuis le début. Ils faisaient une journée entière d’activité physique vigoureuse dans la chaleur de l’été, puis Doerksen leur parlait à l’intérieur de leur cabine jusqu’aux petites heures du matin. Il avertissait les enfants des signes de possession démoniaque, qui incluaient toute lumière scintillante à l’intérieur ou à l’extérieur, pensant qu’une fille était mignonne ou riant en regardant le Les Simpson ou d’autres émissions de télévision “diaboliques”.

Dans une vidéo YouTube publiée par Doerksen plus tôt ce mois-ci, Doerksen admet avoir mené une “délivrance” sur un garçon qui s’est effondré et a ensuite eu des convulsions sur le sol.

“J’ai une pièce pleine de garçons qui sont absolument terrifiés … ils se recroquevillent sous leurs couvertures”, a déclaré Doerksen dans la vidéo.

Doerksen a déclaré qu’il avait réussi à chasser plusieurs démons du garçon. Les parents disent qu’il a distribué des cartes de visite afin que les garçons puissent rester en contact si les démons revenaient.

Après avoir exécuté l’exorcisme, Carlos Doerksen a remis cette carte de visite aux enfants présents. (Soumis par Marci Bond)

Quatre des garçons ont appelé leurs parents ce soir-là pour les ramener à la maison. Les parents disent que Doerksen et Thiessen et d’autres ont défendu l’exorcisme. Ils ont utilisé des expressions telles que “combat spirituel” et “activité satanique”, ont déclaré des parents.

“Je leur ai dit que je n’avais jamais entendu un plus gros pot de merde de ma vie”, a déclaré un père.

Ni Thiessen, Doerksen ni le président du conseil d’administration de Redberry, Wayne Dick, n’ont renvoyé de demande d’entrevue.

Dick a dit qu’ils prenaient l’incident au sérieux.