Chef de la police par intérim du Capitole: pas de «menace crédible spécifique» avant l’émeute; agents incertains de l’autorité de la force létale

Faisant écho au précédent témoignage au Sénat de son ancien patron, le chef de la police par intérim du Capitole a déclaré que les responsables n’avaient pas anticipé et n’avaient pas réussi à se préparer aux milliers d’émeutiers qui ont pris d’assaut le Capitole le mois dernier dans une tentative meurtrière d’arrêter la certification par le Congrès de l’élection du président Joe Biden, selon une déclaration liminaire, le chef Yogananda Pittman devrait s’exprimer jeudi devant un comité de la Chambre.

Mais Pittman, qui a été élevé au poste de chef par intérim après la démission de Steven Sund, devrait également décrire des problèmes qui vont au-delà des échecs du renseignement pour inclure des lacunes frappantes dans la formation de base, y compris un manque de clarté quant au moment où les officiers auraient pu utiliser la force meurtrière contre le foule.

Un émeutier a été mortellement abattu ce jour-là par un policier du Capitole alors qu’elle tentait de franchir une porte vitrée brisée du bâtiment du Capitole.

«Les agents ne savaient pas quand utiliser la force meurtrière le 6 janvier», déclare Pittman. «Depuis le 6 janvier, nous donnons des conseils aux agents sur le moment où la force meurtrière peut être utilisée conformément à la politique actuelle du ministère sur le recours à la force.»

Le chef par intérim va plus loin, reconnaissant que la stratégie d’utilisation de munitions non létales a échoué dans la bataille de plusieurs heures contre la foule. Selon la déclaration de Pittman, un verrouillage du Capitole « n’a pas non plus été correctement exécuté », et elle déclare que les officiers n’avaient pas d’entraînement pour un scénario qui incluait une brèche massive dans le bâtiment.

«Le ministère a reconnu que sa formation se concentre principalement sur le maintien des personnes non autorisées hors des bâtiments du complexe du Capitole et non sur les scénarios dans lesquels un bâtiment a été violé», dit Pittman.

Lors d’un témoignage devant un comité d’enquête mixte du Sénat, Sund a confirmé que les agents n’avaient pas une telle formation.

Se référant à l’intelligence insuffisante, la déclaration de Pittman suit largement le récit de Sund.

Le chef par intérim indique que les évaluations des menaces préparées dans les jours précédant les émeutes «ont prédit une probabilité significative de violence sur les terrains du Capitole par des groupes extrémistes … (mais) n’ont pas identifié de menace crédible spécifique indiquant que des milliers de citoyens américains descendraient sur les États-Unis. Le Capitole attaque des policiers dans le but de pénétrer par effraction dans le Capitole américain. »

Le témoignage écrit de Pittman, cependant, ne fait pas spécifiquement référence à un rapport de renseignement inquiétant du FBI partagé avec les autorités du Capitole la veille de l’attaque, avertissant que les manifestants «se préparaient à la guerre». Pittman indique que le ministère a organisé une téléconférence le 5 janvier avec ses partenaires d’application de la loi, y compris le FBI, lorsque les renseignements liés à la manifestation prévue le 6 janvier ont été discutés avec les préparatifs de l’inauguration.

Mais Sund a déclaré mardi au comité sénatorial que le bulletin du FBI avait été reçu par la division du renseignement de l’agence mais n’avait pas été partagé avec l’état-major du commandement.

Le chef par intérim devrait comparaître devant le comité de la Chambre avec Timothy Blodgett, le sergent d’armes par intérim de la Chambre.

«Cela me fait mal de le dire aujourd’hui, mais les faux pas du renseignement se sont transformés en une préparation inadéquate, ce qui a mis la santé et la vie des agents de première ligne en danger», dit Blodgett dans un communiqué préparé. « Alors que les agents de première ligne ont fait tout ce qu’ils pouvaient ce jour-là, la police du Capitole était préparée pour un événement du 1er amendement, mais pas suffisamment préparée pour les événements du 6 janvier. »