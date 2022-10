Chef de la météo : la guerre en Ukraine pourrait être une “bénédiction” pour le climat

GENÈVE – Le chef de l’agence météorologique des Nations Unies a déclaré que la guerre en Ukraine “peut être considérée comme une bénédiction” d’un point de vue climatique, car elle accélère le développement et l’investissement dans les énergies vertes à plus long terme – même si les combustibles fossiles sont utilisés à une époque de forte demande maintenant.

Les commentaires de Petteri Taalas, secrétaire général de l’Organisation météorologique mondiale, sont intervenus alors que le monde fait face à une pénurie d’énergie – provoquée en partie par des sanctions économiques contre le principal producteur de pétrole et de gaz naturel, la Russie – et que les prix des combustibles fossiles ont augmenté.

Cela a conduit certains pays à se tourner rapidement vers des alternatives comme le charbon. Mais la hausse des prix des combustibles émetteurs de carbone comme le pétrole, le gaz et le charbon a également rendu les énergies renouvelables plus chères comme le solaire, l’éolien et l’hydrothermique plus compétitives sur le marché de l’énergie.