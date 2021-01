Chef de guérilla, baron de la drogue, magnat de l’or… et maintenant réformateur social?

MOENGOTAPOE, Suriname – Une cavalcade de véhicules utilitaires sport noirs s’est arrêtée dans un petit village dans une clairière de la jungle dans un coin reculé de l’Amérique du Sud. Un homme grand et costaud avec d’épaisses chaînes en or suspendues au-dessus d’une chemise moulante émergea de la plus grande voiture dans un chœur d’acclamations.

L’homme, Ronnie Brunswijk, l’enfant d’agriculteurs de subsistance, avait quitté le village de Moengotapoe dans l’est du Suriname à la recherche d’une vie meilleure il y a 50 ans. Il revenait maintenant comme l’un des hommes les plus riches, les plus puissants et les plus populaires du Suriname, pour apporter l’électricité à sa communauté longtemps négligée composée des descendants de personnes ayant échappé à l’esclavage, connues sous le nom de Marrons.

M. Brunswijk est devenu l’an dernier le premier Maroon à accéder au poste de vice-président de cette petite nation sud-américaine, perchée entre l’océan Atlantique et la forêt amazonienne. En cours de route, il avait été un parachutiste d’élite, un joueur de football, un voleur de banque recherché, un chef de guérilla, un baron d’or et un père d’au moins 50 enfants.

Sa mère a dit qu’il avait tellement de progéniture que des inconnus demandent parfois à la serrer dans ses bras, prétendant être ses petits-enfants.