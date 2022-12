Chef de FTX : l’entreprise semble utiliser le « détournement de fonds à l’ancienne »

Il a décrit FTX comme une entreprise qui avait conservé peu de dossiers sur ses activités, y compris le suivi des factures dans l’application de messagerie Slack et l’utilisation du logiciel de taxe à la consommation QuickBooks, ce qui est inhabituel pour une entreprise de plusieurs milliards de dollars. Il a également déclaré que même si son équipe avait sauvé le Slack de l’entreprise, elle était également au courant que l’entreprise utilisait une “messagerie en voie de disparition”.

“Les actifs prendront du temps à localiser”, a déclaré M. Ray. « Le processus, comme je l’ai dit, prendra des mois, pas des semaines. Mais nous essayons de le faire de la manière la plus rapide possible. »

John J. Ray III, un avocat spécialisé dans la restructuration d’entreprises, a témoigné pendant environ quatre heures, affirmant qu’il en était aux premiers stades du tri de l’échange pour trouver de l’argent qui pourrait être utilisé pour rembourser les créanciers et les consommateurs.

Interrogé pour savoir si les clients récupéreraient leur argent, M. Ray a refusé.

« Il est trop tôt pour dire quelle sera la reprise finale pour chaque client en particulier. À un moment donné, nous le saurons évidemment, et nous espérons évidemment maximiser cela », a-t-il déclaré.

“OK, il ne semble pas que vous pensiez vraiment qu’ils vont récupérer leur argent”, a déclaré la représentante Alma Adams, une démocrate de Caroline du Nord.

On a demandé à M. Ray de quantifier l’effondrement épique de FTX et de le comparer avec l’effondrement d’Enron. M. Ray a supervisé le démantèlement de la société de négoce d’énergie après un scandale comptable en 2001.

Il a dit qu’il s’agissait de situations distinctes et a qualifié les auteurs des crimes d’Enron de “très sophistiqués”, alors que les dirigeants de FTX semblaient s’être livrés à “un détournement de fonds vraiment à l’ancienne” et n’étaient pas du tout sophistiqués.

Néanmoins, les réponses de M. Ray suggéraient qu’il pensait que Sam Bankman-Fried, l’ancien directeur général de FTX, était bien conscient de la fraude au sein de l’entreprise. À un moment donné, on lui a demandé s’il aurait été possible que M. Bankman-Fried n’ait pas eu connaissance du mélange de fonds entre les entités FTX, comme il l’a affirmé précédemment, notamment dans des entretiens avec le New York Times.