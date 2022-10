Chef cuisinier – Kelowna Capital News

– Paroles de Joanne Peters Photographie de Lia Crowe

Lycée de Dennis Peckham professeur d’économie domestique inquiet pour son avenir. Après avoir échoué au cours, elle a dit au natif de Williams Lake qu’elle espérait qu’il trouverait un jour un partenaire qui savait cuisiner; elle craignait qu’il ne meure de faim autrement.

Oh, si cet instructeur pouvait le voir maintenant !

En tant que chef exécutif du Glowbal Restaurant Group, Dennis supervise les sept restaurants de l’entreprise à Vancouver, avec une autre ouverture à Toronto au printemps prochain. Après avoir étudié les arts culinaires à Vancouver, Dennis a bâti sa carrière sur son expérience dans des établissements de restauration réputés tels que Lumiere, West et The French Laundry, un restaurant trois étoiles Michelin en Californie, entre autres.

Au fil des ans, il a également travaillé pour Fairmont Hotels & Resorts et a exploité sa propre entreprise alimentaire. Compétiteur de la saison 7 de Top Chef Canada, Dennis a remporté le titre de champion de Chopped Canada lors de sa troisième saison.

Le chemin entre l’échec d’un cours de cuisine au lycée et l’un des chefs les plus demandés du pays n’a pas été simple. Bien qu’il ait aidé au restaurant du centre commercial de son père avant de quitter Williams Lake – en lavant la vaisselle et en préparant des sandwichs au club-house et des burritos pour le petit-déjeuner – Dennis a poursuivi la construction après avoir obtenu son diplôme. Il détestait ça. Mais lorsqu’il a décroché un emploi de lave-vaisselle au terrain de golf de Colwood, le déclic s’est produit.

“C’était un moment Anthony Bourdain”, se souvient Dennis. «Je me souviens du troisième jour, j’ai adoré ça. J’ai adopté la culture assez rapidement. J’ai adoré l’excitation, le stress, le dynamisme. Le chef était ce mec cool, et je me suis juste dit : « Je veux être ce mec. Puis j’ai pensé : ‘Je veux être meilleur que ce type.’ J’ai développé une passion pour ça. »

La passion n’est qu’une des caractéristiques nécessaires pour « réussir » dans le secteur de la restauration, une industrie extrêmement compétitive connue pour ses longues heures de travail. Le rôle de Dennis consiste à superviser les multiples propriétés du Glowbal Restaurant Group : Glowbal ; Black + Blue (un steak house sexy et élégant avec une énorme cave à viande vitrée, illuminée contre un mur de sel de l’Himalaya); Le toit; Cinq Voiles (à la Place du Canada); Côte; Trattoria (Kitsilano, Burnaby et Park Royal); Cuisine italienne; et son plus récent ajout, Rileys Fish+Steak. Il dirigera le lancement de Black + Blue à Toronto, une sorte de retour aux sources pour le fondateur de Glowbal, Emad Yacoub, qui a fait ses propres débuts dans l’entreprise là-bas après avoir quitté l’Égypte pour le Canada. Ce sera le restaurant phare du groupe. Les enjeux, pour ainsi dire, sont élevés, mais c’est un défi que Dennis relève.

« C’est un projet très personnel pour moi, et il est important que je fasse de mon mieux pour que leur vision prenne vie », dit-il.

Dans l’ensemble, Dennis crée des plats alléchants, améliorant les menus tout en soutenant les chefs individuels de chaque propriété avec leurs idées de nouveaux articles. Chez Black+Blue, par exemple, il a récemment aidé à introduire une gamme d’options indulgentes : une carbonara de homard à couper le souffle avec du pecorino et des linguines à l’encre de seiche, cette dernière dramatique en noir ; tendres asperges vertes sauce gribiche et jaune d’œuf mariné ; épinards à la crème avec pancetta frite croustillante et œuf au miroir ; et le Black+Blue Steak Diane, un classique modernisé.

Ensuite, il y a le nouveau Miyazaki Wagyu ; Black+Blue est le seul restaurant au Canada à détenir un certificat officiel pour servir le bœuf japonais kuroge washu, l’une des viandes les plus demandées au monde (et aussi l’une des plus marbrées, avec un effet onctueux et onctueux).

“Nous nous efforçons de créer des plats que les gens apprécieront et ne seront pas intimidés”, déclare Dennis. « Si vous êtes peintre, vous pouvez être aussi créatif que vous le souhaitez à l’intérieur de ces frontières. C’est la même chose avec la nourriture. Quoi [Glowbal] recherche avec tous les emplacements est de créer cette boîte pour que les chefs travaillent à l’intérieur. Chaque environnement est différent, mais cela n’étouffe pas votre créativité ; vous trouvez juste votre créativité dans ces paramètres. Et n’importe qui, quelles que soient ses connaissances ou son expérience culinaire, trouvera quelque chose sur le menu qui le satisfera.

Cependant, jouer avec les ingrédients n’est qu’une petite partie du rôle de Dennis. Courant littéralement de restaurant en restaurant au centre-ville, il encadre les gens et s’occupe des tâches administratives et financières. Ensuite, il y a le coup de poing : en tête de sa liste de priorités se trouve l’interaction avec les membres du personnel.

« Chaque employé, des serveurs aux lave-vaisselle en passant par les gestionnaires et le directeur général, sait que s’il a besoin d’aide ou d’assistance, il peut me mettre à l’écart », déclare Dennis. “Nous sommes dans une entreprise axée sur les personnes, et avoir une culture positive est vraiment important pour moi.”

Être chef a influencé sa vie en dehors du travail : Dennis est habitué à la structure et à la routine, et son réfrigérateur est toujours propre et organisé. Ses incontournables de la cuisine comprennent la sauce piquante Valentina, le houmous, les blancs d’œufs, les graines de lin moulues et la pastèque en saison. Son congélateur est le rêve d’un fanatique de la nourriture. À l’heure actuelle, il est approvisionné en produits comme la sauce bolognaise à base de veau, de porc et d’agneau; deux longes de thon germon de Tofino; boeuf wagyu; torchon de foie gras ; bouillon de poisson, de poulet et de veau; et gnocchi poulet-curry. Il y a toujours au moins une sorte de pâtes farcies, peut-être des tortellinis à la ricotta, aux pois anglais et au citron. Il aime le processus de fabrication de nouilles à partir de zéro, le désirant comme méditatif et discipliné. Pendant la pandémie, il a organisé des dîners intimes à plusieurs plats chez lui, annonçant des dates sur Instagram avec des invités tenus de montrer une preuve de don à la SPCA.

L’équilibre travail-vie est crucial pour Dennis, et il est régulièrement à l’extérieur avec son bien-aimé Doberman Pinscher, Gyver. (Beaucoup de ses tatouages ​​rendent hommage aux trois chiens qu’il a eus, tous de la même lignée.)

Avec un vif intérêt pour la santé et la forme physique, il aime nager, faire de la randonnée et courir. Il est également passionné par la lecture de l’histoire du monde.

“Être chef, c’est ce que je fais, pas qui je suis”, dit-il.

Qu’il soit dans une cuisine ou non, Dennis s’appuie sur une leçon importante qu’il a tirée de ses années à porter des blancs.

«Soyez confiant», dit-il. « Lorsque vous travaillez avec confiance et que vous avez confiance en vos capacités et vos connaissances, tout coule de source. C’est plus facile de travailler quand on ne se remet pas en question, et on finit par être plus excité.

Histoire reproduite avec l’aimable autorisation de Boulevard Magazine, une publication de Black Press Media

Aimez Boulevard Magazine sur Facebook et suivez-les sur Instagram

Aliments