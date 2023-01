Cheetah court à 100 kilomètres par heure, une vidéo virale laisse Internet abasourdi

Les guépards sont considérés comme les animaux les plus rapides du monde, ce qui en fait de grands prédateurs de la nature. De nombreuses vidéos diffusées sur des chaînes de télévision comme Discovery, Animal Planet et Nat Geo offrent souvent un aperçu de la façon dont les guépards chassent leurs proies potentielles en un clin d’œil. Une telle vidéo virale d’un guépard courant à une vitesse de 100 km/h a attiré l’attention des utilisateurs des médias sociaux. Le désormais viral a été partagé sur Twitter le 10 décembre, et il gagne du terrain depuis.

Le clip de 25 secondes a été tweeté avec la légende « Cheetah accélérant à plus de 100 km/h (62,0 mph) ». Les images époustouflantes s’ouvrent sur un guépard courant à toute vitesse dans son habitat naturel. Avec la poussière qui s’élève comme des fumées, encerclant l’animal tacheté, on peut voir le guépard sprinter vers l’avant avec une vitesse époustouflante.

Au fur et à mesure que la vidéo progresse, le dangereux prédateur semble accélérer sa vitesse, sprintant à travers la région désertique sablonneuse en faisant des pas incroyablement longs. Le guépard a l’air magnifique alors qu’il court à une vitesse fulgurante à travers la vaste étendue du désert.

Peu de temps après la diffusion de la vidéo sur la plateforme de micro-blogging, Twitterati a afflué vers la section des commentaires pour exprimer ses réactions stupéfaites. Alors qu’un utilisateur s’est exclamé, “construit pour la vitesse”, un autre a simplement commenté, “Magnifique”. « Semble avoir été filmé exactement à midi, à en juger par les ombres. L’heure du déjeuner!” a souligné un troisième individu.

Semble avoir été filmé exactement à midi, à en juger par les ombres. C’est l’heure du déjeuner !— Hank Kit Muster (@TerryOTwang) 28 août 2022

Jusqu’à présent, la vidéo a recueilli plus de 10,9 millions de vues avec 748 likes sur Twitter.

Bien qu’il soit physiquement impossible de distancer un guépard, une autre vidéo virale révélant un cerf effectuant des sauts olympiques pourrait même effrayer le prédateur.

La vidéo a suscité l’incrédulité des internautes alors qu’ils regardaient un cerf faire d’énormes sauts, galopant à une hauteur inimaginable pour traverser une route boueuse. Si cela n’avait pas été enregistré sur caméra, personne n’aurait même cru que le cerf pouvait faire des bonds aussi énormes.

