Les procureurs fédéraux ont déposé des accusations supplémentaires contre Acclamation étoile Jerry Harris, s’ajoutant à une accusation de crime antérieure de production de pornographie juvénile.

Dans un nouvel acte d’accusation de sept chefs d’accusation déposé le jeudi 10 décembre, l’acteur de la série Netflix docu, nom complet Jérémie Harris, a été inculpé de crimes sexuels impliquant cinq mineurs. Il risque 15 à 30 ans de prison fédérale s’il est reconnu coupable. Harris, 21 ans, est resté derrière les barreaux à Chicago depuis son arrestation en septembre.

Harris a été accusé de recevoir et de tenter de recevoir de la pornographie juvénile et de quatre chefs d’utilisation, de persuasion, d’incitation et d’incitation à un mineur «à se livrer à un comportement sexuellement explicite» dans le but de produire de la pornographie juvénile. Les actes criminels auraient eu lieu entre décembre 2018 et août dernier dans la ville natale de Harris de Naperville, dans l’Illinois – une banlieue de Chicago et de Corsicana, au Texas – domicile du Navarro College, où Harris était étudiant et membre de l’équipe de cheerleading de l’école , qui a été présenté dans Netflix Acclamation.

Le nouvel acte d’accusation indique également que lorsque Harris avait 19 ans, il aurait traversé les frontières de l’État, du Texas à la Floride, en mai 2019 «dans le but de se livrer à un comportement sexuel illicite» et «avec l’intention de se livrer à un acte sexuel» avec un 15 ans. Harris a également été accusé d’avoir utilisé Internet à Orlando, en Floride, pour «persuader, inciter et inciter» l’un des mineurs à «se livrer à une activité sexuelle», selon les documents.