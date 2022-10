Cheeky Olivia Attwood dévoile ce qui lui manquera le plus lorsqu’elle atterrira en Australie avant le camp I’m A Celeb

OLIVIA Attwood a révélé ce qui lui manquera le plus après avoir atterri en Australie avant I’m a Celebrity.

La femme de 31 ans est la toute première star de Love Island à faire le spectacle et elle a donné une réponse typiquement effrontée lorsqu’elle a été interrogée sur la façon dont elle se débrouillerait en étant séparée de son fiancé footballeur Bradley Dack.

Elle a dit au Sun: “Je veux dire, quatre semaines et pas de sh * gging – que pouvez-vous faire?”

Mais Olivia, qui est devenue célèbre lors de la troisième série de Love Island en 2017, estime qu’il faudra un certain temps avant qu’elle ne commence vraiment à manquer Brad, 28 ans, et leurs deux chiens.

Lorsqu’on lui a demandé ce qui lui manquerait à propos de la maison en général, elle a ajouté : « C’est le premier jour, donc pas grand-chose à la minute !

“Mais dans trois ou quatre jours, les chiens et mon fiancé, probablement.”

C'est la première fois que I'm a Celeb a lieu Down Under en deux ans grâce à la pandémie, et les stars ont atterri une semaine plus tôt pour se mettre en quarantaine avant d'entrer dans le camp.

C’est la première fois que I’m a Celeb a lieu Down Under en deux ans grâce à la pandémie, et les stars ont atterri une semaine plus tôt pour se mettre en quarantaine avant d’entrer dans le camp.

Un initié a déclaré: «Les patrons veulent s’assurer que le retour en Australie se déroule aussi bien que possible et veulent éliminer tout risque d’épidémie qui plongerait le camp dans le chaos.

“Heureusement pour les célébrités, elles auront une semaine pour surmonter leur décalage horaire et auront soif de contact humain au moment où elles atteindront la jungle.

Au cours des années précédentes, les célébrités ont atterri à Oz quelques jours seulement avant de se diriger vers la jungle.

Cependant, la production de l’émission a été presque compromise car les patrons d’ITV ont été contraints de fermer le camp en Australie quelques jours seulement avant l’arrivée des célébrités après des pluies torrentielles et des inondations dans la région.

Les travaux sur le plateau ont été annulés, et toute l’équipe a été forcée de quitter le site en raison des conditions extrêmes, quelques jours seulement avant l’arrivée prévue des célébrités au camp.