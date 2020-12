The Popstars: Les juges Rivals ne savaient pas ce qui se passait lorsque les jumelles de Transylvanie Gabriela et Monica Irimia sont arrivées vêtues de minuscules pantalons chauds et chantant des hommes touchant leurs fesses au début des années 90.

Mais bien qu’ils aient été qualifiés de « pire acte de tous les temps » par Pete Waterman, les fans ont adoré The Cheeky Girls et en quelques semaines, ils avaient signé leur propre contrat de disque.

Leur premier single Cheeky Song (Touch My Bum) – qui a été écrit par leur mère Margit en seulement 30 minutes – est allé directement au numéro deux en décembre 2002 et s’est vendu à 1,2 million d’exemplaires dans le monde.

Deux autres trois premiers singles ont suivi – Take Your Shoes Of et (Hourra, Hourra) C’est des vacances effrontées! – et un album à succès intitulé PartyTime.







Mais en 2006, la célébrité avait mis les jumeaux à sec, Gabriela et Monica, maintenant 38 ans, travaillant essentiellement gratuitement alors qu’elles luttaient pour rembourser des dettes en spirale tout en luttant contre des problèmes de santé débilitants.

À l’apogée de leur renommée, les ballerines et gymnastes entraînés se produisaient devant des foules de 100 000 personnes, vivant dans des hôtels et voyageant en première classe mondiale.

Mais la charge de travail intense et l’isolement les ont plongés dans la dépression et ont tous deux développé de graves troubles de l’alimentation, pesant à peine six pierres et demie.

Crise sanitaire







Apparaissant sur Lorraine d’ITV en 2016, Gabriela a raconté comment leur maladie est apparue soudainement et gravement après s’être retrouvées dans un pays étranger sans vie sociale ni amis.

« C’est arrivé comme ça – nous n’avions pas du tout de contrôle sur notre vie, sur notre carrière, alors qu’est-ce que vous contrôlez le mieux, ce que vous mettez dans votre bouche en gros », dit-elle.

«Nous ne l’avons même pas réalisé, nous étions juste malades du jour au lendemain.

Trop effrayé pour aller à des événements fastueux au cas où des canapés seraient servis, le duo se coupa, se mourant secrètement de faim dans leur appartement londonien pendant cinq ans.

Et bien que les deux se soient rétablis depuis, ils ont subi des dommages permanents, notamment de l’arthrite dans la colonne vertébrale et les genoux, des calculs rénaux, des pertes de mémoire et des dommages digestifs.

Gabriella a ajouté: «Nos souvenirs sont assez perdus maintenant – en regardant quelques photos lorsque nous avons voyagé partout en Extrême-Orient et en Europe, je regarde la photo et je me dis: ‘Est-ce que je suis allé là-bas?’

«Je ne me souviens pas parce que j’étais malade à l’époque.

La faillite







Les Cheekies ont reçu une avance de 40000 £ lorsqu’ils ont signé leur contrat d’enregistrement. Mais lorsque l’entreprise a fait faillite en 2003, elle devait encore plus d’un million de livres aux filles.

En l’absence d’argent et de factures à payer – dont une pour un séjour de huit mois à l’hôtel – les jumeaux ont eu recours à 300 £ dans les boîtes de nuit et les camps de vacances. Ils ont même fait le tour des maisons de retraite dans une tentative désespérée de se remettre dans le noir.

Gabriela a déclaré au Evening Standard: « Pendant deux ans, nous avons travaillé d’arrache-pied en pensant que nous gagnerions beaucoup d’argent. Mais après tout cela, nous n’avons guère de monnaie pour boire un verre.

« Tout le monde dans la rue pense que nous sommes millionnaires et imagine que nous menons ces vies glamour mais la réalité est très différente. »

Malheureusement, ce n’était pas suffisant et ils ont été déclarés en faillite en 2006 avec 60 000 £ d’impôts.

Chirurgie bâclée







Le look de faux seins des premiers Noughties faisait fureur en 2002, et les jumeaux ont admis qu’ils ressentaient une pression pour se conformer.

La paille qui a brisé le dos du chameau est venue lorsqu’un mannequin aux gros seins a été choisi comme star de leur clip vidéo Cheeky Holiday tandis que Monica et Gabriela chantaient avec envie sur le rivage.

Croyant que de plus gros seins signifieraient plus de travail, ils sont passés neuf fois sous le couteau, dépensant 100000 £ au total.

Gabriella a révélé: «À l’âge de 19 ans, nous n’avons jamais vraiment eu de problème avec notre corps, mais au moment où nous avons commencé à être des stars de la pop et à être dans le glamour et à être dans l’industrie.

«Il y avait beaucoup de pression venant de partout, donc c’était la première raison pour laquelle nous avons pris des mesures – nous pensions que cela allait rendre notre carrière encore meilleure à l’époque.

Mais leur première opération a été un désastre.

Monica a déclaré au Daily Mail: « [Gabriela’s] étaient les pires. Un sein était en haut et un sein en bas et ils faisaient face à des directions différentes. Elle ressemblait à un monstre, honnêtement. «

Décrivant la sienne, elle a poursuivi: « Imaginez deux pommes collées sur vous, ça ressemblait exactement à ça. Ça avait l’air horrible et dégoûtant. »

Romances rocheuses







Fraîchement séparé de sa fiancée Sian Lloyd, présentatrice météo d’ITV, le député Lib Dem Lembit Opik a commencé à romancer une Gabriela beaucoup plus jeune en 2008.

Au début, l’écart d’âge de 18 ans ne s’est pas avéré être un problème, mais selon Gabriela, la romance n’était pas saine et son attention a diminué.

Admettant qu’elle essaierait d’éviter ses appels, elle a déclaré au Daily Mail: « Ce n’est pas une très bonne chose à faire mais il voulait rester au téléphone pendant trois heures, peut-être plus. Je parlerais pendant trois minutes et le reste était lui.

«Je m’endormais sur la table de la cuisine avec le téléphone à l’oreille à quatre heures du matin. Tellement fatigué! Je n’en pouvais plus.

Trouver le bonheur







Gabriela et Monica restent aussi proches que jamais et ont continué à visiter le Royaume-Uni avant la pandémie.

Ils sont apparus dans l’édition des célébrités de l’émission de télé-réalité Coach Trip de Channel 4 et, en 2015, Monica a participé à un documentaire sur des jeunes qui luttent pour trouver du travail au Royaume-Uni et en Hongrie.

Dans le cadre de l’émission, elle a fait un stage en tant que réceptionniste Network Rail et en 2016, elle a épousé son fiancé de quatre ans, Shaun Taylor, qui travaille comme entrepreneur en bâtiment.

Le couple s’est rencontré dans un Starbucks dans le centre de Londres et s’est marié à Goldsborough, dans le Yorkshire du Nord, après avoir posé la question à Paris.

Sa mère Magrit a déclaré à l’époque: « C’est un garçon très spécial. Il va à tous ses spectacles et lui a acheté de nombreux cadeaux – y compris une voiture. Sa bague de fiançailles a un énorme diamant. »

Gabriela a été liée pour la dernière fois à un roumain dont on ne pense pas qu’il était célèbre.

Quant à ce qu’ils font lorsqu’ils ne sont pas sur scène, leur mère Margit a déclaré que les deux avaient poursuivi d’autres carrières.

Elle a déclaré au Guardian: « Ils se préparent à une nouvelle vie en faisant des apprentissages et des cours. Gabriela a suivi trois cours de cosmétique et Monica est dans la vente de voitures. Ce sont des conducteurs passionnés, tous les deux. »

