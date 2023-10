Checkmarx annonce un programme de partenariat technologique pour permettre l’écosystème AppSec d’entreprise Code-to-Cloud le plus extensible du secteur

Les solutions des partenaires technologiques étendent la plateforme Checkmarx One basée sur l’IA et aident les organisations à évoluer partout grâce aux informations sur le cloud et l’exécution.

ATLANTE, 18 octobre 2023 /PRNewswire/ — Checkmarx, le leader du secteur de la sécurité des applications cloud natives pour l’entreprise, a annoncé aujourd’hui son Programme de partenariat technologique Checkmarxpermettant aux organisations d’étendre facilement la plateforme AppSec leader avec un large éventail de capacités de partenaires technologiques.

La combinaison des meilleurs partenaires technologiques avec la plateforme AppSec d’entreprise leader aide les organisations à passer partout, du code au cloud, avec une posture AppSec unifiée intégrée dans le cycle de vie du développement logiciel (SDLC). Le programme de partenariat technologique de Checkmarx aide les organisations à simplifier la gestion de leurs programmes AppSec, à tirer davantage parti des solutions AppSec existantes et à obtenir de meilleurs résultats en matière de sécurité.

Offrant un large support pour une plus grande maturité AppSec tout au long du SDLC, le programme Checkmarx Technology Partner permet aux partenaires et à leurs clients de centraliser et de simplifier la découverte dans ces domaines clés via Checkmarx One :

Systèmes de gestion des vulnérabilités et des risques : Regroupez, normalisez et hiérarchisez les vulnérabilités et les risques avec une vue unifiée et holistique avec des partenaires comme ArmorCode, Brinqa et ServiceNow.

: Regroupez, normalisez et hiérarchisez les vulnérabilités et les risques avec une vue unifiée et holistique avec des partenaires comme ArmorCode, Brinqa et ServiceNow. Outils SDLC : Intégrez AppSec à toutes les étapes du cycle de vie de développement logiciel dans les environnements et outils utilisés quotidiennement par les analystes, les développeurs et les testeurs avec des partenaires comme GitLab, JetBrains et Security Compass.

: Intégrez AppSec à toutes les étapes du cycle de vie de développement logiciel dans les environnements et outils utilisés quotidiennement par les analystes, les développeurs et les testeurs avec des partenaires comme GitLab, JetBrains et Security Compass. Sécurité du cloud et de l’exécution : Faites correspondre les actifs cloud au moment de l’exécution avec les projets de code source de l’application afin que les vulnérabilités trouvées dans le code source du développeur soient enrichies avec le contexte d’exécution et que les inventaires de sécurité du cloud au moment de l’exécution soient enrichis avec les résultats AppSec – tout cela est possible grâce à des partenaires comme AWS, Cisco Panoptica et Sysdig.

: Faites correspondre les actifs cloud au moment de l’exécution avec les projets de code source de l’application afin que les vulnérabilités trouvées dans le code source du développeur soient enrichies avec le contexte d’exécution et que les inventaires de sécurité du cloud au moment de l’exécution soient enrichis avec les résultats AppSec – tout cela est possible grâce à des partenaires comme AWS, Cisco Panoptica et Sysdig. Les technologies émergentes: Travaillez avec les startups et les technologies les plus innovantes, notamment AI et GenAI, pour façonner le paysage des solutions AppSec de demain avec des partenaires comme Mobb.ai.

« L’expansion de cet écosystème simplifie le processus d’atténuation des risques AppSec pour les clients de nos partenaires, rendant leurs applications exponentiellement plus sécurisées à une époque de menaces croissantes », a déclaré Kobi Tzruya, directeur de la recherche et du développement chez Checkmarx. « Qu’il s’agisse de protéger le code généré par l’IA ou d’aider à établir la confiance entre les développeurs et les équipes de sécurité, Checkmarx One est déjà la plateforme AppSec de choix, axée sur l’IA et prête pour l’entreprise. Elle travaille désormais avec d’autres entreprises technologiques de premier plan pour répondre au besoin de solutions rationalisées et consolidées. rendra la vie plus facile et les applications plus sûres pour tout le monde. »

Checkmarx a récemment annoncé Sysdig comme son dernier partenaire technologique, apportant des informations sur les conteneurs d’exécution dans Checkmarx One afin que les organisations puissent prioriser les vulnérabilités associées aux packages de conteneurs qui sont réellement en cours d’exécution et qui présentent le plus de risques.

« Les principaux fournisseurs de sécurité des applications ont la responsabilité de s’associer pour fournir des solutions plus robustes et plus complètes aux entreprises du monde entier », a déclaré Bryan Smoltz, vice-président des alliances technologiques chez Sysdig. « En fournissant des informations sur l’exécution dans Checkmarx One, les clients bénéficient d’une visibilité claire sur les charges de travail exécutées en production afin qu’ils puissent prendre des décisions de sécurité plus éclairées. Ensemble, nous contribuons à apporter une protection maximale à la vitesse du cloud.

Les partenaires technologiques bénéficient également du programme avec de nouvelles opportunités de marketing et de vente, et en rendant leur solution facilement accessible à plus de 1 800 clients de Checkmarx, dont 60 % du Fortune 100. La plateforme Checkmarx One analyse plus de 100 milliards de lignes de code chaque mois. et son équipe de recherche en sécurité Checkmarx Labs, de renommée mondiale, fournit des renseignements continus sur les menaces pour éclairer le développement de produits et conseiller les clients sur leurs meilleures défenses dans le paysage des menaces actuel. Pour plus d’informations sur la façon de devenir partenaire technologique Checkmarx, visitez cette page. Cliquez ici pour explorer l’écosystème de partenariat Checkmarx One.

Checkmarx est le leader de la sécurité des applications d’entreprise et le fournisseur de Checkmarx Un™, la plateforme AppSec cloud native de pointe qui aide les entreprises à créer #DevSecTrust. Alimentée par les renseignements de notre équipe de recherche en sécurité AppSec, leader du secteur, et par notre technologie et nos services basés sur l’IA, notre plateforme est conçue pour permettre aux RSSI, AppSec et aux responsables du développement de donner la priorité à l’attention de leurs équipes sur ce qui a un impact sur leur entreprise. Nos offres sécurisent chaque phase de développement de chaque application, depuis la toute première ligne de code jusqu’à la production, tout en équilibrant simultanément les besoins dynamiques des équipes de sécurité et de développement. Il ne s’agit plus seulement de se déplacer à gauche ou à droite, il s’agit de se déplacer partout. Nous sommes honorés de servir plus de 1 800 clients, soit 60 % de toutes les organisations Fortune 100. Nous nous engageons à aller de l’avant avec un dévouement sans faille à la sûreté et à la sécurité de nos clients, ainsi qu’aux applications qui alimentent notre vie quotidienne. Checkmarx. Réalisez le changement.

