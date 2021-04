Nepomniachtchi a remporté le titre du Tournoi des candidats de la Fédération mondiale d’échecs avec une manche à perdre, assurant un affrontement avec Carlsen après avoir fait match nul contre le Français Maxime Vachier-Lagrave tandis que son principal rival, le Néerlandais Anish Giri, a perdu contre le Russe Alexander Grischuk.

Le grand maître russe âgé de 30 ans partageait la première place avec Vachier-Lagrave lorsque le tournoi a été brusquement interrompu après le tour 7 en raison du début de la pandémie de Covid-19.

Lorsque le tournoi a repris à Ekaterinbourg, en Russie, Nepomniachtchi a produit une performance dominante, remportant deux victoires et enregistrant quatre nuls pour assurer la victoire avec un tour à jouer.

Ian Nepomniachtchi 🇷🇺 est le vainqueur du Tournoi des Candidats FIDE avec une manche à revendre et un nouveau Challenger pour le championnat du monde contre Magnus Carlsen.https: //t.co/vzqI0UtJU0#FIDECandidates#échecspic.twitter.com/U4IJwSZnoo – Fédération internationale d’échecs (@FIDE_chess) 26 avril 2021

Le joueur d’échecs numéro un de la Russie jouera pour la couronne mondiale dans une pièce maîtresse qui doit avoir lieu à la fin de cette année à Dubaï.

« Cela ressemble à une étape importante dans ma vie et ma carrière, » Nepomniachtchi a déclaré par la suite, répondant aux questions sur la chaise verte distinctive qu’il utilise et admettant qu’il avait eu du mal à dormir à cause du tournoi exigeant. «Je ne pense pas que j’aimerais avoir à jouer à nouveau un tournoi qui dure plus d’un an.

« J’ai travaillé sur mes échecs et mes aspects mentaux, mais il y a toujours beaucoup de choses sur lesquelles on peut travailler. Il est très important de s’améliorer constamment. Il faut travailler tout le temps. Par rapport à quand j’avais 20 ou 25 ans, je travaille beaucoup plus aux échecs. «

Consacrant désormais moins de temps au football et à d’autres matchs, Nepomniachtchi sera le quatrième joueur à tenter de détrôner Carlsen après que Vishy Anand ait échoué en 2014 à récupérer le titre qu’il avait perdu contre Carlsen l’année précédente.

En 2016, le Russe Sergey Karjakin a égalé le match pour le titre avec Carlsen mais a perdu le bris d’égalité rapide, et deux ans plus tard, le grand maître américain Fabiano Caruana a également perdu contre lui.

« [It] sera au moins deux fois plus divertissant que son match contre Sergey Karjakin », a prédit l’historien des échecs Olimpiu Urcan.

Le match de Magnus Carlsen contre Ian Nepomniachtchi sera au moins deux fois plus divertissant que son match contre Sergey Karjakin. Ces deux « bad boys » de la promotion de 1990 sont à la fois francs, rapides, non conventionnels, imperceptiblement subtils quand c’est un must et explosifs quand c’est nécessaire. pic.twitter.com/ufXorGFSxo – Olimpiu G. Urcan (@olimpiuurcan) 27 avril 2021

« Ces deux ‘bad boys’ de la promotion de 1990 sont à la fois francs, rapides, non conventionnels, imperceptiblement subtils quand c’est un must et explosifs quand c’est nécessaire. »

Carlsen a affirmé qu’il était « pas malheureux » faire face à un ennemi avec lequel il est très familier. « C’est un adversaire très, très fort, mais quelqu’un qui joue aussi de manière très agressive et donne généralement des chances à son adversaire, » dit-il de Nepomniachtchi.

« Donc, dans ce sens, il y a toutes les chances que ce soit un match passionnant. En termes d’excitation potentielle, c’est un très bon adversaire. »

Félicitations à Ian Nepomniachtchi pour avoir remporté les candidats. La couronne de champion peut être lourde, mais l’épée du challenger doit être tranchante comme un rasoir! https://t.co/IInXqLFtKK – Garry Kasparov (@ Kasparov63) 26 avril 2021

Il est temps de dire Dubaï @lachesisq 👏👏 – Magnus Carlsen (@MagnusCarlsen) 26 avril 2021

Analysant Nepomniachtchi la semaine dernière, Carlsen a déclaré que la paire avait « différentes forces », en parlant du temps qu’ils avaient passé à se tester les uns les autres dans le passé.

« Ian est quelqu’un qui joue très vite », observa-t-il. « Il est extrêmement fort même à partir de positions simples, où il peut repérer peu de tactiques.

« Il a un problème en ce qu’il peut jouer un peu superficiellement et perdre sa concentration. Nous aurions ces séances d’entraînement où un jour il se sentirait bien et aurait un léger avantage ou nous serions égaux.

Le Challenger du championnat du monde 2021, Ian Nepomniachtchi, photographié avec le 12e mondial #Échecs Champion, Anatoly Karpov. (Photo via https://t.co/DG2ShlDgjx.) pic.twitter.com/2pF3y2rF41 – Douglas Griffin (@dgriffinchess) 26 avril 2021

« Un autre jour, il ne serait pas en pleine forme et je gagnerais sept ou huit matchs par jour. C’est vraiment un joueur qui était très influencé par son humeur un jour particulier, et c’est un peu ce qui se passe. l’a fait reculer, plus qu’un pur talent d’échecs.

«Je le connais depuis de nombreuses années et il ne pouvait pas comprendre pourquoi il ne jouait pas systématiquement dans les meilleurs tournois il y a six ou sept ans.

« J’ai dit, » c’est parce que vous devez rester concentré – vous devriez être l’un des meilleurs joueurs du monde. Tout dépend de vous. «

Nepomniachtchi est un excellent tacticien, il peut créer des problèmes tactiques même pour Carlsen qui est stratégiquement plus correct. – oneDavid (@ oneDavid7) 27 avril 2021

Magnus est le favori mais de combien? – bongos jabroni (@ Kourafas1) 27 avril 2021

« Je suis très heureux pour lui qu’il ait compris les choses. Il est sans aucun doute l’un des joueurs les plus talentueux de cette génération.

«Élever votre ‘plancher’ est tout aussi important que relever votre ‘plafond’ et c’est la seule vraie raison pour laquelle Ian n’est pas [contending] à chaque tournoi: son «plancher» est toujours très, très bas. «

Nepomniachtchi a un point d’avance sur Giri avant la ronde finale des candidats. Une mauvaise série de résultats finaux pour le Russe le verrait toujours victorieux au premier bris d’égalité, car il a battu le Néerlandais au premier tour.