Cheavon Clarke est un boxeur poids lourd olympique – son régime à base de plantes peut-il le propulser vers une médaille d’or ? | Nouvelles de boxe

Qui est Cheavon Clarke ?

Le jamaïcain Clarke a tourné le dos à la boxe en 2014 après des Jeux du Commonwealth décevants et est devenu chauffeur de poids lourds, livrant pour Homebase et B&Q. Il a été persuadé de revenir sur le ring deux ans plus tard et a immédiatement remporté les championnats de boxe d’Angleterre et de boxe britannique. Il entre aux Jeux olympiques en tant que double médaillé des Championnats d’Europe et médaillé de bronze des Jeux du Commonwealth de 2018.