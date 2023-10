Bien manger à Paris ne signifie pas forcément se ruiner. Découvrez 15 endroits qui servent de bons plats pas chers à Paris. Les choix alimentaires comprennent des plats français classiques, des hamburgers et des pizzas ainsi que quelques surprises.

Paris a la réputation d’être l’une des villes les plus chères villes gastronomiques dans le monde. Compte tenu de la prépondérance des restaurants étoilés Michelin (plus de 100 au dernier décompte) et des salles à manger traditionnelles coûteuses, cette réputation est fondée. Cependant, la gastronomie n’est qu’une partie de l’histoire gastronomique de Paris. Une autre partie de l’histoire est l’abondance de restaurants bon marché qui transcendent les plats typiques de la restauration rapide et du marché.

Manger cette salade d’arachides bon marché était tout le contraire d’une épreuve lors de notre dîner d’été chez Ravioli Nord-Est.

Grâce à la variété de restaurants décontractés de la ville lumière, vous n’êtes pas obligé de vous limiter aux croissants pour le petit-déjeuner et aux produits de base de l’épicerie pour le dîner. Pour être clair, il n’y a rien de mal à manger des croissants et à faire ses courses dans les épiceries. Vous n’êtes tout simplement pas obligé de faire cela tous les jours de vos vacances.

Certains des meilleurs restaurants abordables de Paris servent des plats français classiques tandis que d’autres servent des plats internationaux associés à des pays comme la Chine, le Japon, Israël et le Vietnam. Quel que soit leur menu, les meilleurs restaurants pas chers de Paris ont une chose en commun : leur engagement à servir une excellente cuisine.

Avec un peu de recherche et une certaine planification, Paris est une ville où il est facile de bien manger sans se ruiner. Et le meilleur ? Économiser de l’argent sur la plupart des repas justifie de faire des folies avec un déjeuner ou un dîner spécial. Peut-être même deux.

Nos restaurants pas chers préférés à Paris

Daryl a été agréablement choqué par cet énorme bol de nouilles déchirées à la main à La Taverne de ZHAO.

Manger pas cher à Paris n’a rien de nouveau. Les Parisiens mangent à petit prix depuis que les bouillons faisaient fureur au XIXe siècle. Alors que les options de restauration bon marché actuelles de Paris s’étendent dans le monde entier, apportant les meilleures saveurs du monde en France, rien de tel que de manger un repas bon marché dans un bouillon local. Il est donc logique de commencer notre exploration de Paris dans trois des meilleurs bouillons de la ville.

Bouillons – The Original Paris Cheap Eats

On n’a pas pu résister à l’envie de siroter ce bol de bouillon chez Bouillon Julien. Le bouillon de bœuf était chargé de pâtes, de bœuf braisé, de citronnelle et de gingembre.

Ouverts à l’origine au milieu du XIXe siècle et nommés d’après le bouillon qu’ils servaient, les bouillons ont gagné leur nom en servant des plats réparateurs aux masses à des prix abordables. En 1900, selon Wikipédia, près de deux cent cinquante bouillons opéraient à Paris.

S’il existe aujourd’hui moins d’une dizaine de bouillons en activité à Paris, le concept de restaurant connaît un renouveau avec l’ouverture de nouveaux bouillons chaque année. Ces bouillons des temps modernes servent tous les classiques, du tartare de bœuf aux escargots, dans de magnifiques espaces qui transmettent l’histoire et la convivialité de la ville. Nous vous recommandons de commencer votre voyage de restaurants pas chers à Paris dans un bouillon parisien. C’est à vous de décider si vous buvez un bol de bouillon dans un bouillon.

Bouillon Julien – Bouillon opulent dans le 10e arrondissement

Bouillon Julien fait honneur à son slogan « ici tout est bon, beau et pas cher », à commencer par sa salle à manger richement décorée.

Le bouillon Julien a l’air cher. Ce n’est pas. On dirait aussi qu’il existe depuis des siècles. Ce n’est pas vrai non plus, bien que son bâtiment Art nouveau datant du 19ème siècle. Des nymphes peintes, des vitraux et des miroirs ornent les murs vert d’eau recouverts d’appliques à gogo tandis que des carreaux fleuris recouvrent le sol. Tout cela semble incroyablement criard et pourtant le résultat est magnifique.

Au-delà de son décor, le menu abordable du Bouillon Julien attire une clientèle majoritairement locale pour le déjeuner et le dîner. Notre déjeuner comprenait une sélection de plats français favoris qui commençait par des escargots à l’ail et un tarama fourré au crabe et se poursuivait avec de la tête de veau et, bien sûr, un bol rempli de bouillon.

Conseil de pro

Apportez votre appareil photo. La salle à manger de Bouillon Julien est une merveille. Bouillon Julien est située au 16 Rue du Faubourg Saint-Denis, 75010 Paris, France.

Bouillon Pigalle – Bouillon animé près de Montmartre et du Sacré Coeur

La grande salle à manger du Bouillon Pigalle vibre jour et nuit.

Bouillon Pigalle est tout le contraire de l’intime avec deux étages tentaculaires et suffisamment de tables pour accueillir 300 âmes affamées. Mais soyons honnêtes, les foules ne font pas la queue pour une expérience romantique ici. Ils viennent pour la nourriture – des assiettes et des assiettes de plats français classiques servies à bas prix.

Après avoir bravé la file d’attente susmentionnée, nous nous sommes régalés de plats comme les œufs mayonnaise (œufs durs nappés de mayonnaise crémeuse) et le steak tartare qui rivalisaient avec les versions que nous avons mangées pour deux fois le prix. Cependant, le point culminant du repas a peut-être été une copieuse portion de blanquette de veau (ragoût de veau) servie sur du riz. Conseil de pro

Gardez de la place pour le dessert. Notre Baba au Rhum garni de crème chantilly était tout simplement délicieux. Bouillon Pigalle est située au 22 Boulevard de Clichy, 75018 Paris, France.

Bouillon Chartier – Bouillon historique avec plusieurs emplacements

L’emplacement d’origine du Bouillon Charrier dans le 9e arrondissement a été classé monument historique en 1989.

Le Bouillon Chartier original, situé sur les Grands Boulevards, est l’ancêtre des bouillons modernes. Ouvert depuis 1896, le restaurant historique dispose d’une immense salle vitrée qui se remplit de centaines de convives tous les soirs de l’année, y compris à Noël. Selon la tradition, les factures sont écrites à la main sur de grandes feuilles de papier qui font également office de nappes.

La plupart des invités ne se soucient pas de l’histoire de Bouillon Chartier. Ils ne recherchent pas non plus la haute cuisine. Au lieu de cela, ils rejoignent volontiers l’inévitable file d’attente dans le but de manger de la nourriture française simple à des prix ridiculement bas. Nous avons atteint cet objectif lors de notre visite puisque notre dîner coûtait bien en dessous de 20 euros chacun.

Il n’est pas nécessaire de dépenser beaucoup pour manger beaucoup dans un bouillon parisien. Notre repas 2022 pour deux au Bouillon Chartier coûte 33 euros.

Même si nous connaissons des chefs qui considèrent le Bouillon Chartier comme une destination gastronomique, nous ne pouvons pas dire que nous avons adoré notre repas ou que c’est même notre bouillon parisien préféré. Nous sommes toujours heureux d’y avoir mangé et le recommandons aux voyageurs à petit budget souhaitant dîner dans un célèbre restaurant parisien avec plus d’un siècle d’histoire entre ses murs.

Conseil de pro

Pensez à manger tôt ou tard pour minimiser votre temps d’attente pour une table. Bouillon Chartier dispose de plusieurs implantations parisiennes. Nous avons dîné au Bouillon Chartier original situé au 7 rue du Faubourg Montmartre, 75009 Paris, France.

Restaurants bon marché à Paris qui servent de la cuisine française

Tiens le téléphone! Les restaurants parisiens n’ont pas besoin d’être chers pour être bons.

Un voyageur pourrait hypothétiquement passer une semaine ou plus à Paris sans manger de nourriture française. Cela semble fou, mais c’est particulièrement vrai pour les voyageurs à petit budget. Cependant, cette approche serait dommage puisque la cuisine française à Paris est parmi les meilleures au monde. Manger des bouillons est une façon de contourner ce potentiel faux pas. Mais ce n’est pas le seul moyen. Poursuivez votre lecture pour découvrir quelques-unes de nos astuces culinaires françaises préférées à Paris.

Petites assiettes aux grandes saveurs chez Billili dans le 10ème arrondissement

On rêve encore de cette petite assiette de rillons que l’on a mangé chez Billili.

Parlons des rillons. “C’est quoi les rillons ?” tu demandes. D’accord. Nous vous le dirons. Les rillons sont des cubes de porc cuit. Les rillons que nous avons mangés chez Billili, des morceaux de lard artisanal épais fumés et cuits lentement, ont été une révélation. Avec leur croûte poivrée, ils nous rappelaient chez Katz pastrami mais avec du porc. Il est assez rare qu’un restaurant puisse obtenir un bon assaisonnement pour pastrami, mais Billili a réussi. La texture fondante en bouche était également excellente.

Le Vitello Tonnato n’a jamais été meilleur que la version Billili garnie de câpres saumâtres.

Bon, maintenant que les rillons sont débarrassés, il faut parler de Billili, le merveilleux petit frère caviste des Arlots, l’un de nos bistrots préférés à Paris, situé à quelques pâtés de maisons de la Gare du Nord. à l’extrémité ouest du 10e. La réputation de cet arrondissement le précède peut-être, mais comme nous l’avons découvert ces dernières années, ce quartier, que certains qualifient de « miteux », est l’un des quartiers gastronomiques les plus prisés de Paris.

Billili n’est pas seulement l’un de nos bars à vins préférés à Paris, il est également remarquablement abordable. Les plats, comme le saucisson artisanal sur une petite baguette, sont répertoriés sur un menu au tableau. Nous avons particulièrement apprécié le merveilleux vitello tonnato de Billili, garni de câpres saumâtres et de feuilles de câpres marinées en forme de pelle. Nous avons également adoré la brandade crémeuse de Billili et le vin biologique croustillant qui l’a arrosée.

Conseil de pro

Pas faim? Allez simple et commandez la terrine. C’est dense, savoureux et suffisamment copieux, avec un peu de pain, pour un déjeuner copieux. Billili est située au 136 Rue du Faubourg Poissonnière, 75010 Paris, France.

Crêpes Et Galettes Au Breizh Café (Plusieurs Emplacements)

Les crêpes ont peut-être des racines bretonnes, mais les voyageurs gourmands peuvent économiser du temps et de l’argent en mangeant ce plat français classique dans plusieurs crêperies à Paris. Aucun n’est meilleur que le Breizh Café.

Originaire de Bretagne, le chef Bertrand Larcher a ouvert sa première crêperie parisienne dans le Marais où il propose une carte complète de crêpes sucrées et de galettes salées ainsi que des huîtres provenant de Cancale en Bretagne. Cette crêperie, c’est Breizh Café.

La carte du Breizh Café répartit ses galettes salées en quatre catégories : classiques, complètes, spécialités maison de la mer et spécialités maison de la ferme. Le restaurant utilise des œufs biologiques et des ingrédients comme la farine de sarrasin et l’andouille de Bretagne.

Nous en avons mangé deux. L’un était garni de champignons, œuf brouillé, jambon, comté et oignons confits et l’autre d’un côté ensoleillé…