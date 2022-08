CHE vs LEI Dream11 Team Prediction: Chelsea vs Leicester City Vérifiez le capitaine, le vice-capitaine et les XI probables pour le match de Premier League de samedi, 27 août, Stamford Bridge à Londres, 19h30 IST

CHE vs LEI Dream11 Team Prédictions et suggestions pour le match EPL 2022-23 de samedi entre Chelsea et Leicester City: Chelsea affrontera Leicester City samedi lors d’un match de Premier League. Le match entre Chelsea et Leicester City devrait se jouer à Stamford Bridge. Chelsea entre dans le match après avoir concédé une défaite humiliante 0-3 contre Leeds United lors de son dernier match.

Chelsea a jusqu’à présent disputé trois matches de la nouvelle saison de Premier League, et les hommes de Thomas Tuchel n’ont pu remporter qu’une seule victoire. Leur victoire solitaire est apparue contre Everton lors de leur première rencontre en Premier League. Chelsea se retrouve actuellement à la 12e place du classement de la Premier League.

Leicester City, en revanche, a subi une défaite 1-2 contre Southampton lors de sa dernière rencontre en Premier League. Leicester City cherchera à goûter sa première victoire de la nouvelle saison de Premier League face à Chelsea. Avec un seul point dans sa cagnotte, Leicester City occupe actuellement la 19e place du classement de la Premier League.

Avant le match de Premier League entre Chelsea et Leicester City; voici tout ce que vous devez savoir :

CHE vs LEI Télédiffusion

Le Star Sports Network a le droit de diffusion du match Chelsea vs Leicester City Premier League.

Diffusion en direct CHE contre LEI

Le match de Premier League entre Chelsea et Leicester City est disponible pour être diffusé en direct sur l’application et le site Web Disney + Hotstar.

Détails du match CHE vs LEI

Le match CHE vs LEI se jouera au Stamford Bridge, à Londres, le samedi 27 août à 19h30 IST.

Prédiction de l’équipe CHE vs LEI Dream11

Capitaine : Raheem Sterling

Vice-capitaine : Reece James

Suggestion de jeu XI pour CHE vs LEI Dream11 Fantasy Cricket :

Gardien : Edouard Mendy

Défenseurs : Thiago Silva, Cesar Azpilicueta, Reece James, James Justin, Timothy Castagne

Milieux de terrain : Ruben Loftus-Cheek, Jorginho, Wilfred Ndidi

Attaquants : Raheem Sterling, Ayoze Perez

Chelsea vs Leicester City Possible onze de départ :

Formation de départ prévue pour Chelsea : Edouard Mendy, Cesar Azpilicueta, Thiago Silva, Marc Cucurella, Reece James, Ruben Loftus-Cheek, Jorginho, Ben Chilwell, Kai Havertz, Mason Mount, Reece James Raheem Sterling

Composition de départ prévue pour Leicester City : Danny Ward, Daniel Amartey, Jonny Evans, James Justin, Luke Thomas, Kiernan Dewsbury-Hall, Wilfred Ndidi, Timothy Castagne, Ayoze Perez, Harvey Barnes, Jamie Vardy

