Chávez : Pots débordants, tronçonneuses, vies perdues, rapporte le quotidien Hélène

ASHEVILLE – Nous savions qu’Hélène arrivait.

Le personnel du Asheville Citizen Times a commencé à rendre compte des déchaînements quelques jours avant que la première goutte de pluie ne tombe le 27 septembre. Mais la plupart d’entre nous pensaient que la tempête prendrait la direction habituelle : elle s’abattrait sur la côte du golfe de Floride, comme le font les ouragans. Ensuite, Asheville et la Caroline occidentale subiraient des pluies et des vents résiduels, abattant peut-être quelques arbres et lignes électriques, comme le font ces tempêtes de montagne.

J’ai acheté des biscuits aux pépites de chocolat supplémentaires, des piles D pour ma lampe de poche, rempli quelques bouteilles d’eau et me suis installé à la maison jeudi soir 26 septembre pour terminer mon travail, comme je le fais tous les soirs.

Au début, j’étais heureux d’entendre la pluie battante – mon jardin, mes myrtilles nouvellement plantées, mes arborvitae et mes azalées – avaient besoin d’être arrosés.

Puis les choses ont pris une tournure sombre.

Le vent soufflait férocement, la pluie martelait plus fort et ne s’arrêtait pas. Des branches d’arbres flottaient dans ma rue. Vendredi matin, ma connexion Internet a été coupée. Puis le pouvoir. Puis les robinets se sont asséchés.

Ma première pensée : ma sœur et sa famille étaient-elles à quelques kilomètres de là, d’accord ? Je n’avais pas de service cellulaire. Ensuite : Comment publierions-nous le journal ?

Avant qu’Hélène n’arrive, j’avais demandé qu’un journaliste bénévole travaille le week-end. Alors que la pluie continuait à tomber et que la rivière French Broad montait dangereusement, les employés d’Asheville Citizen Times se sont lancés dans la tempête, prenant des photos avec leur téléphone portable et envoyant des rapports depuis le terrain. Lorsque je suis arrivé à notre bureau du centre-ville vendredi, le rédacteur en chef Aaron Nelsen et cinq journalistes – presque toute notre salle de rédaction – étaient déjà là.

Will Hofmann, journaliste à Asheville Citizen Times pour la croissance et le développement, interviewe des résidents d’Asheville qui font la queue pour accéder au guichet automatique de Wells Fargo, le long de Haywood Street, dans le centre-ville d’Asheville, le matin du 29 septembre. La tempête tropicale Helene a atterri dans l’ouest de la Caroline du Nord le 27 septembre, assommant électricité, eau, service cellulaire et Wi-Fi à travers les montagnes.

Jacob Biba, notre journaliste de surveillance du comté, père de deux jeunes enfants, a couru pour récupérer la journaliste du gouvernement municipal Sarah Honosky et le journaliste sur la croissance et le développement Will Hofmann, dont les voitures étaient coincées par des arbres renversés. Le journaliste sportif du lycée Evan Gerike et le journaliste de Black Mountain News Karrigan Monk se sont également rendus au bureau, qui était (et est toujours) sans eau ni climatisation, mais avec électricité et Wi-Fi.

Sachant que notre photographe chevronnée – et unique –, Angela Wilhelm, était en vacances dans un endroit éloigné, le photographe indépendant Josh Bell a scié à la chaîne un énorme arbre hors de son allée et m’a appelé pour me dire qu’il nous soutenait.

Aucun membre de notre personnel n’avait de formation sur les catastrophes naturelles. Mais en tant que journalistes de quotidiens, nos instincts se sont mis à l’œuvre : nous lancer dans la tempête, transmettre des informations vitales à notre communauté – fermetures d’écoles et de routes, zones d’inondations dangereuses, avertissements d’évacuation et endroits où affronter la tempête en toute sécurité. Nous documentions, sans le savoir, la pire catastrophe naturelle survenue dans l’ouest de la Caroline du Nord et de notre vie.

Aucun d’entre nous n’avait d’électricité, d’eau, de Wi-Fi ou de service cellulaire dans sa maison. Notre bureau – notre centre de commandement des opérations – est minuscule, n’a pas de fenêtres qui s’ouvrent, pas de toilettes à chasse d’eau, pas de lavage des mains, mais une abondance de sueur, d’odeurs corporelles et de bottes boueuses.

Entreprises, restaurants et hôtels fermés. Sans électricité, les cartes de crédit et les distributeurs automatiques étaient inutiles. Mon personnel n’avait pas d’eau potable. J’ai donné à Evan mes derniers 20 $ pour qu’il nous en trouve. Il est revenu avec cinq bouteilles – un hôtel lui a facturé 4 $ pièce.

Il n’y a pas eu un jour depuis l’arrivée d’Hélène où nous n’avons pas été au bureau, travaillant sur les courriels et les téléphones, dans nos quartiers où des précipitations record et des rivières ont sauvagement emporté des arbres, des lignes électriques, des routes, des ponts, des maisons. , l’espoir et les vies humaines.

Jacob Biba, journaliste de surveillance du comté du Citizen Times d’Asheville, travaille sur un article après avoir fait un reportage sur le terrain à la suite de la tempête tropicale Helene.

L’énormité de notre perte collective est toujours un choc, alors que nous visitons les abris d’urgence et les quartiers les plus pauvres de notre ville, traversons les eaux de crue et la boue du River Arts District, de Swannanoa et Biltmore Village, Burnsville et Marshall, Boone et Buck Creek.

En tant que rédacteur en chef du journal, je dois rester près de mon port d’attache, avec seulement de rapides promenades dans le centre-ville. Mais je peux encore comprendre la peur et la perte. Nos journalistes sont venus des nombreuses villes et régions dévastées, épuisés, épuisés émotionnellement par les reportages sur les maisons détruites, les gens cherchant désespérément des êtres chers qu’ils ne pouvaient pas trouver.

La journaliste du gouvernement municipal du Citizen Times d’Asheville, Sarah Honosky, travaille sur un reportage sur le terrain à la suite de la tempête tropicale Helene.

Lors de mes recherches quotidiennes pour un « porta pot » qui ne déborde pas, je rencontre les membres de notre communauté.

Leon, un vétéran du Vietnam qui vivait dans les quartiers de restauration des anciens combattants à East Asheville lorsqu’il a été soudainement évacué en raison d’inondations. Il s’est d’abord rendu au Harrah’s Cherokee Center, puis à AB Tech, puis il a quitté les quartiers exigus pour la rue.

Carter James et ses copropriétaires de Flour dans le bâtiment S&W – le restaurant est fermé indéfiniment sans eau – étalent du café et des biscuits chauds, des pâtes et de la salade, de l’eau en bouteille et un sourire à tous ceux qui passent, sans poser de questions, pas d’argent. attendu. Leurs amis transportaient par camion de la nourriture depuis Charlotte.

J’ai croisé mon vieil ami, Will Harlan, et sa femme, Emily. Ils avaient l’air épuisés. Leur ferme de Barnardsville a été inondée – mais pas avant que Will ait sauvé leurs chèvres et leurs poulets, s’abritant avec les animaux de leur maison. Ils étaient en ville à la recherche d’un service cellulaire pour démarrer le long processus de réclamation d’assurance.

Kendra et sa famille de six enfants, âgés de 3 à 17 ans, de West Asheville, ont cherché de l’aide dans le centre-ville : de l’eau potable et de la nourriture pour ses enfants, qui ne sont pas scolarisés jusqu’à on ne sait quand, et ont besoin d’un endroit pour jouer et trouver Wi-Fi -Fi, comme les enfants doivent le faire. Pas d’eau, d’électricité ou d’internet à la maison. Elle commence chaque journée à 6h30 pour trouver les lieux de distribution de nourriture.

« C’est extrêmement dur », m’a-t-elle dit à propos des conséquences de la tempête. « Donner un bain (aux enfants) est la chose la plus difficile. Ils veulent jouer dehors parce qu’il n’y a rien d’autre à faire et c’est alors difficile de les nettoyer. Notre poêle ne fonctionne pas. Nous avons manqué de charbon de bois. Nous avons beaucoup fouillé les bois pour trouver du bois à brûler.

J’ai demandé à l’une de ses filles, âgée de 9 ans, ce qui lui avait manqué depuis la tempête. «Asheville me manque. Depuis la tempête, la sensation est différente », a-t-elle déclaré. « Noël me manque. »

Assis dehors un après-midi, des pots porta sales et débordants, rassemblant des forces pour y retourner pour soulager mes crampes d’estomac nouées, j’ai discuté avec deux femmes – elles m’ont dit qu’elles étaient des amies pour la vie – vivant maintenant dans les appartements Vanderbilt. Chacun marchait avec une canne. Ils s’étaient aventurés hors de leurs maisons sans eau pour obtenir un repas chaud gratuit.

L’une d’elles a ouvert la porte du pot, a vu les eaux usées sur le siège et le sol et a dit qu’elle ne pouvait pas le faire. J’ai demandé où elle irait aux toilettes.

« Ils nous apportent des couches à porter, donc tout va bien. »

J’ai décidé ce jour-là que je ne stresserais pas à cause de mon sauna de bureau, de ma peau crasseuse et de mes cheveux non lavés, ou des journées de travail de 15 à 17 heures. J’ai eu tellement de chance d’avoir ma maison toujours debout, mes proches en sécurité et mes jambes suffisamment fortes pour m’accroupir quelque part, sans avoir besoin de couches.

Après plusieurs nuits de travail bien après la tombée de la nuit, j’ai enfin vu mon jardin à la lumière du jour. Les arborvitae n’étaient ni pliées ni cassées, les myrtilles devenaient rouges à l’automne et mes azalées dansaient en fleurs rose violacé.

Karen Chávez est rédactrice en chef du Asheville Citizen Times et du Hendersonville Times-News. Envoyez-lui un e-mail à [email protected]

Cet article a été initialement publié sur Asheville Citizen Times : Chávez : Pots débordants, tronçonneuses, vies perdues : reportage d’Hélène