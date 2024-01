Chavez-DeRemer exprime son inquiétude quant à la propriété d’un milliardaire chinois de la vaste forêt Bull Springs Skyline à l’ouest de Bend

Le rapport indique que le propriétaire est membre du Parti communiste chinois ; Selon LandWatch, l’avenir de la forêt reste « très incertain »

WASHINGTON (KTVZ) – La représentante Lori Chavez-DeRemer (OR-05) fait part de ses inquiétudes après un Bloomberg rapport a découvert que le deuxième plus grand propriétaire étranger de terres américaines possède 198 000 acres de terres forestières de l’Oregon, y compris une grande partie de l’arrière-cour de Bend qu’un groupe a passé des années à essayer de protéger du développement.

L’individu, un membre du Parti communiste chinois (CCP), possède environ 33 000 acres de la forêt Bull Springs Skyline, juste à l’ouest de Bend, dans le 5e district de Chavez-DeRemer. Chen Tianqiao est le fondateur, président et PDG de Global entreprise d’investissement Groupe Shanda.

« La propriété étrangère de terres américaines par nos adversaires est un problème sérieux qui a, à juste titre, suscité un malaise parmi les agriculteurs, les éleveurs et les forestiers à travers le pays », a-t-elle déclaré. « Je suis profondément préoccupée par le fait qu’un membre du Parti communiste chinois possède des dizaines de terres. des milliers d’acres de terres forestières – l’une de nos ressources les plus précieuses et les plus limitées – dans mon district.

« Je suis fière d’être l’un des premiers coparrains du Stop CCP Land Act et du Protecting America’s Agricultural Land from Foreign Harm Act – deux propositions qui visent à empêcher les adversaires des États-Unis d’acheter nos précieuses terres », a déclaré la députée.

“Avec la montée des conflits et de l’incertitude dans le monde, y compris les discours et les actions de plus en plus agressifs de la Chine, nous ne pouvons pas hésiter à tenir tête aux mauvais acteurs. Je prendrai d’autres mesures dans les semaines à venir pour garantir que notre territoire et notre sécurité nationale soient préservés. protégé », a ajouté Chavez-DeRemer.

La vaste forêt Skyline à l’ouest de Bend est en vente depuis près de cinq ans, initialement pour la somme colossale de 127 millions de dollars, réduite en 2022 de 25 % à « seulement » 95 millions de dollars. Il s’agit d’une ferme forestière privée qui constitue une grande partie de la vue sur les montagnes de Bend et constitue l’une des plus grandes propriétés contiguës du nord-ouest.

Après des années de discussions en coulisses entre diverses parties espérant trouver un moyen de protéger le bien, le groupe de surveillance de l’utilisation des terres Surveillance des terres du centre de l’Oregon a lancé une campagne, Sauvegarder la forêt Skylineces dernières années, un effort communautaire pour tracer une voie qui protégerait la très grande parcelle du développement futur.

Interrogé sur le rapport Bloomberg et les remarques de Chavez-DeRemer et les actions possibles, le directeur exécutif de LandWatch, Ben Gordon, a fourni cette déclaration mardi à NewsChannel 21 :

“La propriété de Skyline Forest a changé de mains à plusieurs reprises au cours des quatre dernières décennies. En 2015, la totalité des 33 000 acres a été acquise par le groupe d’investissement international Whitefish Cascade Forest Resources LLC., devenu depuis connu sous le nom de Shanda Asset Management LLC. D’après ce que nous comprenons, Shanda Asset Management est une société chinoise basée à Singapour qui possède Skyline Forest et dont la propriété est actuellement mise en vente.

« La propriété privée de cette propriété a toujours signifié et continue de signifier que l’avenir de Skyline Forest est très incertain. Il existe un soutien massif en faveur d’une gestion locale de cette zone qui maintient l’accès du public et améliore la sécurité contre les incendies de forêt. C’est pourquoi le projet communautaire Save Skyline Forest La campagne bénéficie d’un tel élan local que l’effort vise à empêcher le développement de luxe à grande échelle et à placer la conservation au cœur de l’avenir de Skyline Forest.

DeRemer a noté que selon un Rapport 2021 Selon le Département américain de l’Agriculture, la Chine possède environ 384 000 acres de terres agricoles aux États-Unis – un nombre qui a bondi de 30 % entre 2019 et 2020. Avec 198 000 acres de terres forestières appartenant à un membre du PCC, l’Oregon abrite près de la moitié des terres agricoles. de toutes les terres américaines appartenant à la Chine.

Chavez-DeRemer est l’un des premiers coparrains du parti bipartisan Loi sur la protection des terres agricoles américaines contre les dommages étrangers, qui interdirait l’achat ou la location de terres agricoles américaines par des individus associés aux gouvernements chinois et à d’autres adversaires étrangers.

Elle est également l’une des coparrainantes originales du Arrêtez la loi foncière du PCC, qui incite les États à interdire à des pays comme la Chine et la Russie d’acheter des terres agricoles américaines. De plus, Chavez-DeRemer est co-parrain du parti bipartisan Loi sur la promotion des garanties et de la sécurité agricoles.