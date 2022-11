Chavez-DeRemer du GOP renverse le 5e district du Congrès de l’Oregon

PORTLAND, Oregon (AP) – La républicaine Lori Chavez-DeRemer a remporté le siège ouvert à la Chambre des États-Unis dans le 5e district du Congrès de l’Oregon, renversant le district pour le GOP dans un concours acharné qui a attiré des millions de dollars extérieurs à l’État.

La victoire de Chavez-DeRemer fait d’elle la première membre du Congrès latina de l’Oregon, une distinction également recherchée par le candidat démocrate du 6e district Andrew Salinas. Cette course est restée trop tôt pour appeler.

Le district était auparavant détenu pendant sept mandats par le représentant démocrate modéré Kurt Schrader et était ciblé par le GOP, qui considérait le 5e comme vulnérable après la défaite primaire du titulaire de longue date face au candidat progressiste Jamie McLeod-Skinner.

Le 5e a été considérablement redessiné après le recensement américain de 2020 pour inclure des parties du centre de l’Oregon plus conservateur, et a eu une tendance légèrement moins bleue cette élection. Les démocrates détiennent toujours un léger avantage dans l’inscription des électeurs, mais les deux campagnes se sont concentrées sur environ un tiers des électeurs non affiliés du district.

Chavez-DeRemer, propriétaire d’une petite entreprise et ancienne maire de la banlieue de Portland à Happy Valley, a construit sa campagne autour des préoccupations concernant le sans-abrisme et l’augmentation de la criminalité à Portland, qui jouxte certaines des communautés de banlieue du district.

McLeod-Skinner, avocate et coordinatrice régionale des urgences, s’était auparavant présentée sans succès pour le 3e district du Congrès de l’Oregon en 2018. Elle a cherché à mettre en évidence la position changeante de Chavez-DeRemer sur l’avortement et l’a dépeinte comme une candidate d’extrême droite trop conservatrice pour le district.

Le super PAC lié aux républicains de la Chambre, le Congressional Leadership Fund, a dépensé plus de 2,7 millions de dollars pour plusieurs publicités dans le district, qui s’étend de la banlieue sud aisée de Portland à la ville centrale du haut désert de Bend.

Ailleurs dans les courses à la Chambre des États-Unis de l’Oregon, les démocrates ont maintenu le contrôle des 1er, 3e et 4e districts, et le GOP a gardé le 2e tentaculaire, qui englobe près des deux tiers de l’État.

Gillian Flaccus, Associated Press