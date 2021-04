DEREK Chauvin serait menotté et placé en garde à vue s’il est reconnu coupable car il fait face à trois chefs d’accusation s’élevant à 75 ans derrière les barreaux.

Les autorités judiciaires du Minnesota ont déclaré que l’ancien flic serait immédiatement menotté si le jury le déclarait coupable de quelque chef que ce soit.

🔵 Lis notre blog en direct sur l’essai de George Floyd pour les dernières mises à jour

Derek Chauvin sera menotté s’il est reconnu coupable Crédit: AFP

Le jury a rendu un verdict Crédit: Reuters

Le verdict sera annoncé lorsque le tribunal se réunira de nouveau à 16h30 HE, selon un avis publié sur le site Web du tribunal du comté de Hennepin.

Le jury racialement divers – anonyme et séquestré du monde extérieur – a délibéré pendant quatre heures lundi et a repris ses délibérations ce matin à 9 heures.

On ne sait pas quand la décision a été prise.

Comme chacune des accusations portées contre Chauvin était distincte, les jurés devaient rendre un verdict distinct pour chaque chef d’accusation. Ils ont dû conclure que les actes de Chauvin étaient un «facteur causal substantiel» dans la mort de Floyd et que son recours à la force était déraisonnable.

Les Américains attendent un verdict Crédit: Reuters

S’il est reconnu coupable des trois chefs d’accusation, Chauvin pourrait encourir une peine maximale de 75 ans de prison.

Les délibérations sur le sort de Chauvin ont commencé lundi après-midi après que l’accusation et la défense aient présenté leurs arguments finaux pour la condamnation et l’acquittement, respectivement, résumant les preuves.

Au cours du procès de trois semaines, les procureurs ont tenté de prouver que Chauvin avait agi de manière imprudente lorsqu’il s’était agenouillé sur le cou de George Floyd pendant neuf minutes et 29 secondes lors d’une arrestation le Memorial Day l’année dernière.

Cette restriction du cou, ont fait valoir les procureurs, était la cause directe de la mort de Floyd et a présenté des preuves qu’il était décédé à cause de faibles niveaux d’oxygène.

La défense, quant à elle, a rétorqué que Chauvin avait agi dans les limites du raisonnable en retenant Floyd, qui, selon eux, avait été non conforme et sous l’influence de drogues.

Dirigée par l’avocat Eric Nelson, la défense a soutenu que Floyd était en fait décédé d’une crise cardiaque provoquée par une myriade de facteurs, y compris les maladies cardiaques et la consommation de drogues.

Au total, 45 témoins ont été appelés à la barre tout au long du procès – 38 pour l’État et sept pour la défense – y compris le chef de la police de Minneapolis et d’autres officiers qui ont ouvertement condamné les actions de Chauvin.