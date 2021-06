Chauvin, maman Carolyn Pawlenty n’expriment pas de remords à sa condamnation

Même en regardant le baril d’une peine de prison potentielle de 30 ans pour le meurtre de George Floyd, l’ancien officier de police de Minneapolis Derek Chauvin n’a pas pu se résoudre à dire les deux mots simples à la famille Floyd vendredi qui auraient pu suggérer qu’il avait une lueur de remords.

Je suis désolé.

Au lieu de cela, Chauvin a présenté ses « condoléances » avant de laisser flotter une assurance bizarre que la famille trouverait l’illumination et la tranquillité quelque part sur la route.

« Il y aura d’autres informations à l’avenir qui seraient intéressantes, et j’espère que les choses vous apporteront une certaine tranquillité d’esprit », a déclaré Chauvin depuis une salle d’audience du comté de Hennepin, quelques instants avant qu’il ne soit condamné à 22 ans et demi de prison.

C’était,nous l’espérons, l’insulte finale d’un homme qui, à partir du moment où Floyd l’a rencontré le dernier Memorial Day et que le monde a été témoin de ses actions par vidéo, s’est penché – littéralement – ​​sur son comportement méprisable.

C’est l’histoire :Derek Chauvin est coupable du meurtre de George Floyd. Les vies noires comptent

Floyd est décédé sous l’écrasement du corps de Chauvin le 25 mai 2020. Floyd a dit « Je ne peux pas respirer » au moins 27 fois alors que Chauvin poussait son genou gauche sur le cou de Floyd, réajustait à plusieurs reprises la pression et l’y maintenait pendant neuf minutes et 29 secondes . Floyd a pleuré pour sa mère et a pleuré pour sa vie. Chauvin a souri en écoutant les appels de Floyd et ceux des spectateurs. Mais il n’a jamais lâché.

« Cruauté particulière » contre « homme altruiste »

Lors de la procédure de détermination de la peine vendredi, Chauvin s’est montré ignoble jusqu’au bout.

Chauvin, 45 ans, a été reconnu coupable le 20 avril de meurtre aux deuxième et troisième degrés et d’homicide involontaire coupable au deuxième degré. Les procureurs avaient requis une peine de 30 ans, tandis que l’avocat de la défense Eric Nelson a demandé une probation pour son client.

Le mois dernier, le juge du district du comté de Hennepin, Peter Cahill, a convenu que Chauvin devrait encourir une peine plus lourde parce que ses crimes impliquaient d’abuser de sa position de confiance et d’autorité tout en tuant Floyd en présence d’enfants. Cahill a découvert que Chauvin traitait Floyd avec une « cruauté particulière » en raison de la « nature prolongée de l’asphyxie ».

ÉDITORIAL:La peine de 22,5 ans de Derek Chauvin est une étape bienvenue dans la marche vers la justice raciale

Chauvin semblait avoir peu de public soutien pendant le procès de trois semaines qui a abouti à sa condamnation. Rarement quelqu’un s’est présenté sur une chaise réservée à un membre de la famille ou à un ami qui voulait être à l’intérieur de la salle d’audience, qui avait un accès limité en raison des restrictions COVID-19.

Mais la mère de Chauvin, Carolyn Pawlenty, a pris la parole vendredi, insistant sur le fait qu’elle voulait que l’Amérique sache qu’elle soutenait son fils. Elle l’a qualifié d' »homme calme, réfléchi, honorable et altruiste ». Elle a demandé la clémence à Cahill.

« Quand vous condamnerez mon fils, vous me condamnerez également », a-t-elle déclaré. « Je ne pourrai pas voir Derek, lui parler au téléphone ou lui faire un câlin spécial. »

Responsabilité? Oui. Justice? Non.

Je voudrais noter que Chauvin a également dépouillé les proches de Floyd de toutes ces subtilités familiales. Et, bien pire, Floyd est mort.

Je ne peux m’empêcher d’affirmer que la pomme n’est pas tombée loin de l’arbre. Pas une seule fois Pawlenty ne s’est adressé aux Floyd ni n’a exprimé le moindre chagrin pour leur perte. Pas une seule fois elle n’a fait preuve d’empathie. Pas une seule fois elle n’a semblé embarrassée ou contrite pour les actions de son fils.

La phrase Chauvin ne suffit pas :Mettez la surveillance policière entre les mains du peuple.

Mais Chauvin sera tenu responsable. Cela a commencé par la condamnation et cela s’est terminé vendredi par une longue peine de prison. Je ne chicanerai pas avec la décision de Cahill ; il est allé au-delà des directives de détermination de la peine. Derek Chauvin aura des années pour réfléchir à sa liste de blanchisserie d’actions indifférentes pendant l’incarcération. Est-ce la justice ? Non bien sûr que non. La justice signifierait que des systèmes sont en place pour garantir que des meurtres sanctionnés par l’État ne puissent être commis contre aucun Américain.

Aujourd’hui, nous adopterons la responsabilité. Demain, on recommence le travail.

Bien que Chauvin n’ait pas eu le cœur ou la décence de présenter aux membres de la famille Floyd des excuses sincères pour la perte de leur père, frère, oncle, ami, je leur adresse ces mots à sa place insensible.

Je suis désolé.

La chroniqueuse nationale Suzette Hackney a rapporté de Minneapolis pendant six semaines lors du procès Derek Chauvin, intégré à la communauté. Sa dernière dépêche explorait la guérison qui restait à faire.

Hackney est membre du comité de rédaction de USA TODAY. Contactez-la au shackney@usatoday.com ou sur Twitter : @suzyscribe