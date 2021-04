Amity Dimock George Floyd est arrivé. Tollé de la communauté. Boom, ils avancent et commencent à traiter avec George Floyd. Nous espérons tous que quelqu’un connaîtra également les noms de nos proches.

Dimock a déclaré qu’elle était préparée émotionnellement lorsqu’elle a appris qu’il n’y aurait aucune accusation criminelle pour les agents impliqués dans la mort de son fils. Elle savait qu’une poursuite civile avait peu de chances d’aboutir en raison de l’immunité qualifiée.

Néanmoins, elle a exprimé sa frustration que le procureur du comté de Hennepin, Mike Freeman, ait pris des mesures immédiates dans le cas de Floyd, mais a mis près d’un an pour annoncer que les agents impliqués dans la mort de son fils ne seraient pas inculpés.

«George Floyd est arrivé. Tollé de la communauté. Boom, ils avancent et commencent à traiter avec George Floyd », dit-elle. «Nous espérons tous que quelqu’un connaîtra également les noms de nos proches.»

Les procureurs peuvent hésiter à poursuivre la police, consciemment ou inconsciemment, car ils travaillent en étroite collaboration avec eux, selon Kate Levine, professeur de droit à la Benjamin N. Cardozo School of Law de New York qui étudie les poursuites policières.

« Les procureurs mèneront de nombreuses enquêtes et feront très attention avant même de décider d’inculper un policier. Cela pourrait prendre un an », a-t-elle déclaré. « Si vous avez un civil, ils les chargeront aussi vite que possible et ils le découvriront plus tard. »

Dimock rejoint les réunions des familles soutenant les familles contre la violence policière via Zoom depuis son domicile à Baxter, où les cendres de son fils sont posées sur une table près de la cuisine, entourées de photos, de bibelots et de plantes succulentes qu’il a commencé à cultiver avant de mourir. Son beau-père s’occupe d’eux maintenant.

Elle a été réconfortée en se connectant avec d’autres personnes touchées par la violence policière. «Vous ne pouvez tout simplement pas comprendre la douleur profonde que nous avons vécue», a déclaré Dimock.

× Le procès Chauvin n’arrêtera pas les quêtes de la famille pour la justice,

Monique Cullars-Doty pose pour une photo lors d’une manifestation au centre-ville de Minneapolis. Cullars-Doty est la tante d’un homme tué par la police de Saint-Paul il y a six ans. Trevor Hughes, Trevor Hughes-USA TODAY NETWORK

Cullars-Doty, dont le neveu a été tué, a déclaré que l’un des plus grands obstacles auxquels les familles sont confrontées est le pouvoir du récit de la police.

Golden est décédé en 2015 lorsque la police a répondu à un appel 911 qui réclamait il était garé devant l’appartement de son ex-petite amie et envoyait des SMS menaçants.

La police affirme que Golden a conduit des policiers à grande vitesse alors qu’ils s’approchaient de lui. Les enquêteurs ont déclaré que la voiture de Golden avait heurté le pistolet d’un officier et qu’il avait tiré deux coups, a rapporté la Minnesota Public Radio à l’époque, citant des documents publiés par le département.

La famille de Golden soutient que l’officier a glissé sur la glace et a accidentellement déchargé son arme.

Marcus Golden Monique Cullars-Doty

L’autre officier sur place a déclaré qu’il pensait que les coups de feu provenaient de la voiture de Golden et a tiré des coups de feu sur la fenêtre du conducteur. Après que le SUV se soit écrasé, les agents ont tiré Golden du siège du conducteur et l’ont menotté. Il avait une blessure par balle à la tête.

Contrairement au cas de Floyd, les agents ont estimé que tout l’incident avait duré moins d’une minute. Les policiers étaient les seuls témoins. Il n’y avait pas de surveillance, de caméra de bord ou de vidéo de spectateur, a rapporté la radio publique du Minnesota.

« C’est une bataille difficile sans vidéo », a déclaré Cullars-Doty.

De nombreux experts conviennent que les agents ne devraient pas tirer sur les véhicules en mouvement, et les services de police du pays interdisent aux flics de le faire dans certaines situations. Le service de police de la ville de New York, par exemple, a adopté une politique il y a près de 50 ans interdisant aux agents de le faire, à moins que la personne au volant n’utilise ou menaçait une force meurtrière, selon le Forum de recherche des cadres de la police.

Mais en mai 2015, un grand jury du comté de Washington a conclu que le meurtre de Golden était justifié et a refusé d’inculper les agents Jeremy Doverspike et Dan Peck.

Levine, le professeur de droit, a déclaré que les grands jurys n’inculpaient souvent pas les policiers parce que les flics sont généralement en mesure de soutenir que le meurtre était justifié.

S’il y a un acte d’accusation, les policiers ont une présomption de crédibilité lorsqu’ils témoignent devant le tribunal, a déclaré Levine. «Les civils sont rarement crus s’ils témoignent face à un policier», a-t-elle déclaré.

Cullars-Doty et sa famille ont continué à demander justice, mais elle a déclaré que la police avait rendu difficile de savoir ce qui s’était passé. Quatre ans après la mort de Golden, par exemple, elle a déclaré que le ministère avait tenté de mettre son véhicule aux enchères et de facturer les frais de stockage de la famille dans la fourrière.

«Ce sont des preuves, vous vous débarrassez des preuves», dit-elle.

La famille a convoqué une conférence de presse. C’est alors que la police leur a dit que les frais seraient annulés et que le véhicule ne serait pas vendu. Le porte-parole de la police de St. Paul, Steve Linders, a déclaré au Pioneer Press à l’époque que la police avait tenté de joindre la famille pour déterminer comment procéder et la conférence de presse «a clairement indiqué qu’ils voulaient récupérer le véhicule».

La famille a poursuivi la ville de St. Paul et les agents impliqués plus tôt cette année, juste avant l’expiration du délai de prescription. Ils allèguent que les agents Doverspike et Peck ont ​​utilisé une force excessive en violation des droits constitutionnels de Golden.

Cullars-Doty, qui est co-fondatrice de Black Lives Matter Minnesota, a déclaré qu’elle allait de l’avant avec son procès non pas pour de l’argent mais pour «effacer» le nom de Golden et tenir la police responsable.

«Il doit y avoir du changement», a-t-elle déclaré.



Afficher la légende

Masquer la légende Ashley Quinones, à gauche, veuve de Brian Quinones, tué par les policiers d’Edina et Richfield en 2019, et Courteney Ross, la petite amie de George Floyd, …

Ashley Quinones, à gauche, veuve de Brian Quinones, tué par la police d’Edina et de Richfield en 2019, et Courteney Ross, la petite amie de George Floyd, se tiennent lors d’un événement pour lâcher des ballons en l’honneur de leurs proches décédés à Powderhorn Park. à Minneapolis le samedi 6 juin 2020. Julio Cortez, AP

Comme Floyd, la mort de Brian Quinones a été filmée du début à la fin. Les caméras de voiture de la police et la vidéo Facebook Live ont documenté ses derniers moments le 7 septembre 2019.

Selon la police, Quinones, 30 ans, a enfreint « plusieurs règles de la circulation », obligeant un agent à arrêter son véhicule « pensant que Quinones pourrait être ivre » peu après 22 heures. Un policier est sorti de sa voiture de patrouille avec son arme à la main et « Quinones est rapidement venu derrière lui, pointant agressivement un couteau dans sa direction », selon le procureur du comté de Hennepin.

Les agents ont dit à Quinones de laisser tomber le couteau et ont utilisé un Taser sur lui. Quinones a commencé à courir et un officier a commencé à tirer, a déclaré le bureau du procureur du comté. Trois autres officiers sur place ont tiré sur Quinones.

Il a été abattu sept fois, selon une autopsie. Il n’était pas sous l’influence de la drogue ou de l’alcool pendant l’incident, a-t-il découvert.

«Nous nous sommes retrouvés sans abri, sans voiture, puis je me suis retrouvé sans emploi à cause du COVID et sans mari en l’espace de trois mois environ», a déclaré sa femme, Ashley Quinones, qui était sur les lieux.

Brian Quinones, Ashley Quinones et leur fils posent pour une photo. Ashley Quinones

Chaque année, une centaine de personnes brandissant des couteaux sont tuées par la police, qui peut tirer sur ces suspects s’ils se trouvent à moins de 21 pieds, a déclaré Rajiv Sethi, professeur d’économie au Barnard College de New York et co-auteur de «Shadows of Doubt: Stereotypes , Crime et poursuite de la justice. »

Il n’y a «aucune base scientifique dans cette règle de 21 pieds, et les officiers ont tendance à ne pas être tués par un couteau visible», a déclaré Sethi, qui étudie l’utilisation de la force meurtrière par les forces de l’ordre américaines.

Les cinq officiers impliqués dans la mort de Quinones n’ont pas été inculpés.

Ashley Quinones a demandé pourquoi le procureur du comté de Hennepin, Mike Freeman, avait été retiré de l’affaire Floyd mais a continué à s’occuper du cas de son mari et d’autres comme celui de Kobe Dimock-Heisler.

En regardant une partie du procès Chauvin, elle a dit: « M’a vraiment bouleversée parce que mon mari n’a pas eu la même opportunité. »

Quinones a intenté une action en justice pour mort injustifiée réclamant 50 millions de dollars contre la ville et les officiers impliqués en juin dernier.