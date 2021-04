La chroniqueuse nationale Suzette Hackney est à Minneapolis pour le procès de Derek Chauvin, faisant des reportages sur les gens, la scène et l’ambiance.

MINNEAPOLIS – Près d’un an jour pour jour après que George Perry Floyd a été tué à environ trois miles d’ici, un jury du comté de Hennepin a déclaré l’homme qui avait utilisé son genou pour lui échapper coupable de toutes les accusations, y compris de meurtre au deuxième degré .

Les derniers mots prononcés par Floyd au cours de ses 17 026 jours de vie ont été: «Je ne peux pas respirer».

Lors de la lecture du verdict, j’ai eu le même sentiment que je me tenais ici, parmi des centaines de partisans de la famille Floyd et d’autres journalistes.

Mais pour une raison entièrement différente.

Tout au long des 14 jours de témoignage – les 44 témoins, principalement pour l’accusation – la boucle régulière de séquences vidéo montrant la mort traumatique de Floyd sous tous les angles possibles a renforcé ce fait inéluctable: l’indifférence totale et le manque de compassion de Chauvin alors qu’un homme mourait sous son genou. . Nous pouvons voir et entendre le désespoir de ceux qui ont essayé de sauver la vie de Floyd mais qui ont été rendus impuissants.

Je me suis réuni avec des Minnesotans en colère, pleins d’espoir et effrayés devant le centre gouvernemental du comté de Hennepin. J’étais là pour faire mon travail mais j’avais l’impression que ma poitrine allait exploser. Je ressens cette douleur, cette frustration aussi. Voyez, je suis noir. J’ai de jeunes neveux et je prie tous les soirs pour leur sécurité. Je vois à quelle vitesse un arrêt routier peut aller à gauche, à quelle vitesse un homme noir peut être tué.

Cette affaire est si importante. Il a galvanisé un mouvement. Il a ouvert les yeux et les cœurs. Les noirs vivent fais matière. Les noirs vivent devrait matière. C’est l’histoire de l’Amérique. Et cette communauté demande littéralement justice.

À l’extérieur du palais de justice, la réaction correspondait à la gravité du moment: des gens partout pleuraient. Embrassant. (Et masquée.) La foule a changé, « Les trois chefs d’accusation », un clin d’œil au fait que Chauvin a été reconnu coupable de toutes les charges retenues contre lui.

Lors des plaidoiries de clôture lundi, le procureur Steve Schleicher a correctement et méthodiquement humanisé Floyd. Il a parlé de sa famille et de son enfance. Il a rappelé aux jurés et à nous tous qui regardions: Floyd était un être humain. C’était un homme de 46 ans. Et sans l’assaut de Chauvin contre lui, il serait probablement en vie aujourd’hui.

Le verdict ne le ramène pas, bien sûr. Mais c’est une étape importante dans le processus de guérison. Et, espérons-le, un pas encore plus grand pour sauver le prochain George Floyd.

La chroniqueuse nationale Suzette Hackney est membre du comité de rédaction de USA TODAY. Contactez-la à shackney@usatoday.com ou sur Twitter: @suzyscribe

