Chauvin a déménagé dans un enclos fédéral en Arizona pour le meurtre de George Floyd

Derek Chauvin a été transféré d’une prison d’État du Minnesota où il était souvent détenu à l’isolement vers une prison fédérale à sécurité moyenne en Arizona, où l’ancien policier condamné pour le meurtre de George Floyd peut être détenu dans des conditions moins restrictives.

Chauvin a été emmené mercredi d’une prison à sécurité maximale dans une banlieue de Minneapolis, où il passait souvent la majeure partie de sa journée dans une cellule de 10 pieds sur 10 pieds, à l’établissement correctionnel fédéral de Tucson, selon le Bureau des prisons.

L’établissement de Tucson abrite 266 détenus, hommes et femmes, dans le cadre d’un complexe plus vaste qui comprend un pénitencier à haute sécurité et un camp satellite à sécurité minimale.

La porte-parole du Bureau des prisons, Randilee Giamussoau, a refusé de détailler les circonstances de l’enfermement de Chauvin, invoquant des problèmes de confidentialité, de sûreté et de sécurité.

Les experts ont déclaré plus tôt que Chauvin était probablement plus en sécurité dans le système fédéral. Il abrite généralement des détenus moins violents, et il serait moins susceptible de se mêler aux détenus qu’il avait arrêtés ou enquêtés en tant qu’officier de police de Minneapolis.

“Il est dangereux d’être officier dans n’importe quelle prison”, a déclaré l’ancien procureur américain Tom Heffelfinger après la condamnation de Chauvin le mois dernier. « C’est encore plus dangereux dans une prison d’État en raison de la nature de la population carcérale. Il y a des gangs, par exemple. Et les policiers ne réussissent pas bien là-bas. Ces risques sont réduits dans une prison fédérale.

Chauvin a été condamné le mois dernier par le tribunal de district américain de St. Paul à 21 ans pour des accusations de droits civils fédéraux après avoir plaidé coupable dans un accord avec les procureurs. Il purgeait déjà 22 ans et demi pour sa condamnation par un tribunal d’État pour meurtre et homicide involontaire; une condition de l’accord prévoyait que les peines soient purgées simultanément et dans une prison fédérale.

Chauvin, qui est blanc, a tué Floyd en épinglant l’homme noir non armé sur le trottoir avec son genou pendant 9 minutes et demie alors que la vidéo d’un spectateur capturait Floyd luttant pour respirer et criant à l’aide. Floyd était soupçonné d’avoir fait passer un faux billet dans une épicerie voisine.

La mort de Floyd le 25 mai 2020 a déclenché une tempête de protestations dans le monde entier et a recentré l’attention sur la brutalité policière et le racisme.

Le juge de district américain Paul Magnuson a suggéré lors de la condamnation de Chauvin qu’il soit placé près de sa famille qui vit entre l’Iowa et le Minnesota. Mais les fonctionnaires fédéraux ne sont pas liés par les demandes judiciaires.

Le manuel d’orientation des détenus de la prison de Tucson indique que les détenus sont chargés de balayer et de nettoyer le sol de leurs cellules et d’enlever les ordures, entre autres tâches. La prison propose des programmes de loisirs qui comprennent « des jeux organisés et informels, des sports, de la forme physique, des jeux de table, des loisirs créatifs, des programmes de musique, des activités intra-muros, des organisations sociales et culturelles et des films ».

Le mois dernier, Magnuson a également condamné l’ancien officier de police de Minneapolis J. Alexander Kueng à trois ans de prison et l’ancien officier Tou Thao à 3 ans et demi pour des accusations de droits civils liés au meurtre de Floyd. Ils ont l’intention de faire appel de leur condamnation. Plus tôt en juillet, l’ancien officier Thomas Lane a été condamné à 2 ans et demi. Il a reçu l’ordre de se présenter dans un camp de prisonniers fédéral à faible sécurité du Colorado plus tard ce mois-ci.

Les trois anciens officiers étaient jugés en même temps que trois hommes comparaissaient devant un tribunal en Géorgie, faisant face à des accusations fédérales de crime de haine dans le meurtre d’Ahmaud Arbery, qui était noir. Ils ont finalement été condamnés.

Deux des hommes ont accepté de plaider coupable dans l’affaire en échange de purger leur peine dans une prison fédérale, affirmant qu’ils craignaient pour leur sécurité dans la prison d’État. Le juge a rejeté l’accord en partie parce que la famille d’Arbery s’y est fermement opposée.

Gretchen Ehlke, Associated Press