Chauves-souris enragées trouvées dans les comtés d’Arapahoe et d’El Paso : comment rester en sécurité

Les responsables de la santé publique recommandent que ces précautions soient prises pour réduire le risque d’exposition à la rage.

COMTÉ D’ARAPAHOE, Colorado — Des chauves-souris enragées ont été trouvées dans les comtés d’Arapahoe et d’El Paso.

Les chauves-souris sont les premières à être découvertes atteintes de la rage dans chacun des comtés du Colorado en 2024.

Dans Comté d’Arapahoe, une chauve-souris trouvée près de Quincy Avenue et de Santa Fe Drive à Englewood a été testée positive. Deux personnes ont été exposées à la chauve-souris et ont commencé un traitement pour prévenir l’infection et la maladie.

Dans le comté d’El Paso, il a également été confirmé qu’une chauve-souris trouvée à l’école primaire Grant, dans le nord-est de Colorado Springs, était atteinte de la rage.

Santé publique du comté d’El Paso (EPCPH) a déclaré que la chauve-souris avait été trouvée au sol le 14 mai et testée positive le 17 mai. Il n’y a aucune exposition connue entre la chauve-souris et les élèves ou le personnel de l’école.

La rage est une maladie virale infectieuse qui affecte le système nerveux et qui est presque toujours mortelle si elle n’est pas traitée avant l’apparition des symptômes.

L’année dernière, selon les données du ministère de la Santé publique et de l’Environnement du Colorado, il y a eu 55 cas de rage dans le Colorado, dont 47 chez des chauves-souris.

« Les chauves-souris vivent naturellement dans notre région et peuvent être trouvées n’importe où dans et autour de notre comté », a déclaré le Dr Bernadette Albanese, co-directrice médicale de la santé publique du comté d’El Paso. « Pendant les mois d’été, nous constatons généralement davantage de cas de rage parmi la faune sauvage, notamment chez les chauves-souris. Avec les journées plus chaudes et les gens qui passent plus de temps à l’extérieur, il est possible que des personnes ou des animaux domestiques rencontrent une chauve-souris. N’oubliez pas quelques étapes simples pour éviter d’être exposé à la rage : n’interagissez pas avec aucun animal sauvage et ne le touchez pas, apprenez aux enfants à ne pas interagir avec les animaux sauvages et assurez-vous que les animaux sont tenus en laisse. »

Exposition à rage est généralement le résultat d’une morsure ou d’une griffure par un animal infecté, et elle est parfois pratiquement indétectable, comme une petite piqûre de la peau par une chauve-souris.

Les chauves-souris et les mouffettes sont les sources animales de rage les plus courantes au Colorado. Parmi les autres animaux sauvages susceptibles d’être porteurs de la rage figurent les ratons laveurs et les renards.

Conseils de santé publique pour réduire les risques d’exposition à la rage

Ne manipulez pas d’animaux inconnus, sauvages ou domestiques, même s’ils semblent amicaux. Contactez le contrôle des animaux pour récupérer l’animal.

Ne nourrissez pas la faune.

Apprenez aux enfants à observer la faune à distance et à avertir un adulte s’il y a un animal sauvage dans les environs ou s’il est mordu ou griffé.

Éliminez les sources de nourriture pour les animaux sauvages en ne nourrissant pas les animaux à l’extérieur, en fermant les portes des animaux (surtout la nuit) et en fermant hermétiquement les poubelles et les bacs à nourriture.

Assurez-vous que vos animaux de compagnie, vos chevaux et votre bétail sont à jour dans leurs vaccinations contre la rage.

Gardez le contrôle des animaux de compagnie en gardant les chats et les furets à l’intérieur et en gardant les chiens sous surveillance directe.

Gardez votre chien en laisse lors de vos randonnées.

Lavez soigneusement toute blessure causée par un animal avec de l’eau et du savon et consultez immédiatement un médecin.

Contactez rapidement votre vétérinaire si vous pensez que votre animal a été exposé à un animal sauvage.

