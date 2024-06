Chauves-souris enragées confirmées dans 3 comtés de l’ouest du Michigan

GRAND RAPIDS, Michigan (WOOD) — Des chauves-souris enragées ont maintenant été confirmées dans trois comtés différents de l’ouest du Michigan.

C’est ce que disent le ministère de la Santé et des Services sociaux du Michigan et le ministère des Ressources naturelles du Michigan.





Jusqu’à présent cette année, 14 cas de rage ont été confirmés dans tout l’État. Le dernier rapport d’après les notes du MDHHS, il y a eu un cas chacun dans les comtés de Kent, Allegan et Calhoun.

Un cas dans le comté de Berrien a été signalé plus tôt ce printemps. Les 14 cas sont répartis dans 13 comtés différents, principalement dans le sud-est du Michigan.

En moyenne, le Michigan confirme environ 40 cas de rage chez les animaux chaque année dans tout l’État. L’année dernière, l’État a signalé 55 cas, dont 34 chauves-souris, 19 mouffettes, un chat et un chien. Cela comprenait des animaux dans les comtés d’Allegan, Barry, Berrien, Kalamazoo, St. Joseph et Van Buren.

Le virus de la rage attaque le système nerveux central et est presque toujours mortel si aucun traitement n’est pris avant l’apparition des symptômes.

« Après une exposition à la rage, le virus doit voyager du site de la morsure jusqu’au cerveau avant que les symptômes n’apparaissent. C’est ce qu’on appelle la période d’incubation, et elle peut durer de quelques semaines à quelques mois », précise l’agence d’État.

Rage s’accompagne de plusieurs symptômes uniques. Cela commence généralement par de la fièvre et des maux de tête, une faiblesse générale et une sensation de démangeaison au site d’exposition. Au fil du temps, d’autres dysfonctionnements cérébraux apparaîtront, notamment des difficultés à dormir, de l’anxiété et de la confusion, des hallucinations, de l’agressivité, une paralysie partielle, des difficultés à avaler et une peur de l’eau.

Vous pouvez toujours être exposé à la rage par des animaux sauvages même s’ils ne présentent aucun symptôme. C’est pourquoi il est important de toujours garder ses distances avec les animaux sauvages.

Pour les propriétaires d’animaux et les agriculteurs, le moyen le plus simple de protéger vos animaux est de les tenir au courant de leurs vaccins. La loi de l’État exige que tous les chiens et furets soient vaccinés contre la rage. Le vaccin est également recommandé pour tous les chats et tout bétail domestique.

Contrairement aux humains, il n’existe pas de traitement post-exposition pour les animaux, de sorte que les animaux non vaccinés exposés à la rage peuvent être obligés d’être euthanasiés pour empêcher sa propagation.

Si vous pensez avoir été exposé à la rage, contactez immédiatement votre médecin ou le service de santé local. Tous les tests antirabiques doivent être coordonnés par le MDHHS et approuvés par les Centers for Disease Control and Prevention.

Toute personne exposée doit subir une série d’injections appelées Prophylaxie post-exposition contre la ragey compris les injections le jour de l’exposition et les vaccins trois, sept et 14 jours après l’exposition.