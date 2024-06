Chauve-souris enragée trouvée dans le comté de Larimer

Le Département de la santé et de l’environnement du comté de Larimer a déclaré dans un communiqué que la chauve-souris avait été trouvée jeudi près du coin nord-ouest du parc Twin Silo, situé à l’intersection des routes Zeigler et Ketcher.

La rage est très rare aux États-Unis, précise le communiqué, mais il s’agit d’une maladie extrêmement grave qui est mortelle chez l’homme et d’autres mammifères dès que les symptômes commencent à se développer. Elle peut être évitée grâce à un traitement rapide après l’exposition et avant l’apparition des symptômes.

Toute personne qui voit un animal sauvage malade ou blessé doit appeler NOCO Humane Animal Protection and Control au 970-226-3647, poste 7. Vous ne devez jamais nourrir ou toucher l’animal, et les animaux de compagnie doivent être à jour avec leurs vaccinations contre la rage.

