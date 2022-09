Chaussures sataniques ? Les théoriciens du complot sont convaincus que ce nouveau design est diabolique

Les théories du complot sont amusantes à lire et peuvent même parfois être intéressantes. Si certaines peuvent se baser sur des faits, d’autres se nourrissent de mythes, de folklore et de légendes urbaines. Un groupe de théoriciens du complot a maintenant proposé une affirmation bizarre selon laquelle une marque de chaussures réputée est l’offre de Satan. Et ils propagent leur croyance à travers leur page Facebook, demandant aux gens d’ouvrir les yeux et d’identifier les adorateurs du diable.

Une nouvelle paire de chaussures a été développée par Reebok, une entreprise de vêtements de sport bien connue, en association avec la marque de luxe française Maison Margiela. Cependant, la question dans votre esprit en ce moment serait certainement de savoir ce qui a donné l’allégeance de Reebok à Satan aux théoriciens du complot. Eh bien, préparez-vous à craquer. Le design de la chaussure, sorti en janvier, présente une bifurcation au milieu de la pointe de la chaussure. Dans un article sur les réseaux sociaux plus tôt, Reebok a décrit le design unique comme une inspiration du décortiqué, une déconstruction de la structure de la chaussure.

Cependant, les théoriciens du complot ont trouvé un lien plus diabolique. Une certaine faction de théoriciens du complot en ligne nommée Prophecy News estime que la conception de la chaussure convient parfaitement au Baphomet, une divinité païenne à tête de chèvre vénérée par les adorateurs sataniques.



On croyait à l’origine qu’il était vénéré par les Templiers, le Baphomet aux sabots fendus a ensuite été incorporé dans de nombreux cultes gothiques et sataniques et est également devenu une icône d’horreur populaire. Les théoriciens pensent que la chaussure a été spécialement conçue pour les sabots de Baphomet et que, par conséquent, l’entreprise est un adorateur de Satan. Ils ont également inclus un collage juxtaposant un modèle arborant des bas en cuir classiques Tabi Décortiqué de Reebok avec une statue de Baphomet.

Top showsha vidéo

Bien qu’il puisse être très difficile d’acheter ce genre de choses, certains fanatiques ont fait écho à l’opinion des théoriciens du complot, estimant que les chaussures sont effectivement diaboliques et certains disant même qu’ils n’achèteraient jamais ces chaussures.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz et dernières nouvelles ici