Chaussures Ramen, n’importe qui ? Reebok lance des baskets Baby Star en édition limitée au Japon

Pour le plus grand plaisir des fans de Ramen au Japon, la célèbre marque Reebok s’est associée à la célèbre boutique japonaise de streetwear et de baskets Atmos pour lancer un modèle spécial de ses chaussures Classic Leather. Pour un stock en édition limitée, Reebok fabriquera ses chaussures qui s’inspireront du packaging classique des nouilles Baby Star Ramen, c’est-à-dire en ajoutant une pointe de rouge et de jaune aux chaussures blanches. Les chaussures ont un look chic et amusant et sont dotées de détails bien pensés en termes de design et de couleur.

Baby Star Ramen est une ancienne marque établie depuis 1959 et est l’une des préférées des masses au Japon. La poignée Instagram officielle d’Atmos a annoncé la collaboration avec Reebok il y a quatre jours et a souligné les caractéristiques de la paire de chaussures unique. Le modèle Classic Leather de Reebok est connu pour sa haute fonctionnalité et comme un article de mode, qui peut être utilisé pour une tenue décontractée.

La partie arrière de la chaussure a les mascottes de la marque Hoshio-kun et Bay-chan imprimées de chaque côté du talon. Une bande traversant le côté extérieur de la chaussure contient l’image imprimée de nouilles Ramen, et la semelle intérieure est entièrement imprimée avec Ramen, donnant l’impression qu’elle est remplie de nouilles. L’extrémité arrière de la semelle intérieure, visible d’en haut, évoque la triple collaboration entre Atmos, Baby Star Ramen et Reebok.

Fait intéressant, plus tôt l’endroit où Reebok était écrit dans le modèle Classic Leather, porte maintenant Ramen, dans le même style que Reebok a été imprimé. Le prix d’une paire de ces chaussures se situe approximativement entre ₹ 7 700 et ₹ 7 656.

Le point de vente promet que le concept unique sera irrésistible pour les amateurs de baskets et les fans de Baby Star Ramen.

Les chaussures seront en vente sur la boutique en ligne Atmos à partir du 3 septembre 2022, mais ne seront disponibles qu’au Japon.

