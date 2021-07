Chaussures oubliées et changements de vie que je n’ai jamais vu venir

L’une des choses les plus étranges à ce jour à propos de l’ère de l’émergence de COVID-19 est de réaliser que je n’avais aucun souvenir d’une saison entière de vêtements – en particulier de chaussures.

Cela n’est devenu clair qu’il y a deux semaines. C’était la deuxième fois que nous rencontrions des amis vaccinés dans un vrai restaurant et j’ai décidé de visiter le grenier pour vérifier mes options de chaussures. Ce que j’ai trouvé était un sac à vêtements en plastique rempli de 10 paires de sandales noires.

Dix paires ? vous pourriez bien demander. Je déteste faire du shopping. J’avais trouvé quelques marques confortables et je m’étais approvisionné via Internet avec l’intention de ne plus jamais avoir à acheter de chaussures. Je dirais de ne pas me juger, mais j’ai déjà participé à une session de jugement sur Facebook. Certains amis ont trouvé tout cela hilarant. D’autres ont apporté le snark. Vous êtes certainement prêt pour des funérailles par temps chaud, a déclaré l’un d’eux.

Une belle-sœur a posté un emoji d’un talon aiguille rouge. Message : jetez-les. Ensuite, il y avait l’ami de l’école primaire qui, comme le destin l’aurait voulu, est devenu un créateur de chaussures basé à Florence, en Italie. Elle était intriguée par la pile de chaussures non portées : pourquoi étaient-elles des choix COVID inappropriés ?

Changé d’une manière que nous ne pouvions pas prévoir

Le fait est que je n’y avais pas pensé. J’ai porté la même paire de chaussures et la même poignée de chemises pendant 18 mois. Faire une rotation des vêtements de saison ? Il ne m’est jamais venu à l’esprit. Il y avait des jours où je ne sortais pas – je n’avais aucune idée du temps ou de la température, pour être honnête.

Et pourtant, si vous m’aviez demandé il y a quelques mois, je n’aurais pas dit grand-chose de changé pour moi à l’ère du COVID. J’ai vu des films et mangé au restaurant, juste à la maison. Je travaillais, juste de chez moi, et j’ai eu la chance de continuer à être payé.

Nous avons même trouvé un moyen de socialiser avec quelques amis très proches – deux à la fois, des paires blotties à l’extérieur à 8 pieds l’une de l’autre sur notre long porche, ou à chaque extrémité de notre table de cuisine (6 ½ pieds de long, y compris la feuille), grillagée les portes et les fenêtres s’ouvrent sur trois côtés pour se rapprocher d’un environnement extérieur bien ventilé. Nous l’avons fait au printemps, en été et en automne, parfois avec un souffle de climatiseur, parfois avec un petit radiateur mis en marche.

Pour l’aventure, nous sommes allés faire les courses. Masqué et distancié et désinfecté à la main, oui, mais pas malade. Pas confiné à la maison. Ne pas lutter pour scolariser les enfants d’âge scolaire, puisque les nôtres sont grands. Pas d’inquiétude obsessionnelle, surtout après l’entrée en vigueur des vaccins.

Nous avons été si chanceux à bien des égards. Cela semblait être une vie normale.

Mais ensuite, la vraie normalité a commencé à réapparaître, et avec elle la reconnaissance progressive qu’après les confinements, les quarantaines et l’isolement social, le courant constant de peur, l’ombre de la maladie et de la mort tellement plus sombre qu’avant, les choses n’avaient en fait pas été normales. Et que nous avons été changés d’une manière que nous n’avions pas remarquée ou prévue.

En janvier 2020, nous avons eu quatre amis pour regarder « Il était une fois… à Hollywood » sur notre téléviseur. Je pensais que c’était le début de la fin des sorties cinéma. Au fil des mois COVID de streaming et de frénésie, je vous aurais dit que je ne retournerais jamais au théâtre.

Mais le mois dernier, cinq minutes après le début de « In the Heights », j’ai dit: « Ce serait beaucoup mieux dans un théâtre. » Nous l’avons éteint et sommes allés le voir quelques jours plus tard au cinéma de quartier historique. Et j’ai compris que j’avais raté les théâtres et l’expérience de film de groupe avec d’autres humains, et que j’y retournerais en effet.

Je n’avais pas porté ces chaussures dans le grenier depuis 2019. Est-ce qu’elles me manquaient ? Est-ce que j’ai raté les vêtements que je portais pour différentes saisons ? Non. Les boucles d’oreilles, le maquillage et les déguisements m’ont-ils manqué ? Non.

Les répliques COVID grandes et petites

Mais mes collègues m’ont-ils manqué ? Énormément. Et après près de 18 mois de conversations parfois déroutantes, parfois controversées par e-mail, Teams ou IM ou DM, j’admets : la collaboration en personne, les blagues et les câlins me manquent. Même en dépit du besoin de maquillage, de boucles d’oreilles, d’une tenue décente adaptée à la saison et d’un trajet qui nécessite parfois 45 minutes pour parcourir 11 miles.

Ce sont les petites répliques pandémiques. Mais maintenant, de plus en plus, viennent ceux qui font trembler la terre : les emplois auxquels les gens ne peuvent jamais retourner, ou ne peuvent jamais imaginer revenir. Les carrières du millénaire au point mort qui pourraient ne jamais décoller. Les relations qui n’ont pas survécu à des quartiers proches de COVID. Les relations qui ont parfaitement fonctionné dans ces conditions, puis ont implosé lors du réengagement avec le monde plus vaste. La distance par rapport à la famille qui était autrefois simplement la façon dont les choses étaient, mais maintenant, après tant de séparation, semble vaste et inacceptable.

Les chaussures elles-mêmes sont insignifiantes, mais ce qu’elles disent du trou de mémoire COVID est profond. Une vie entière disparue (et une garde-robe) s’est précipitée à l’instant où je les ai vus. Je suis prêt maintenant pour plus de moments comme celui-là, et pour des comptes plus importants aussi.

Que retiendrons-nous, qu’oublierons-nous et qu’apprendrons-nous de tant de mois dans une réalité suspendue ? Une fois, j’aurais pu me moquer et ne rien dire. Maintenant je sais mieux.

Jill Lawrence est la rédactrice en chef des commentaires de USA TODAY et l’auteur de « L’art de l’accord politique: comment le Congrès a battu les probabilités et a brisé l’impasse ». Suivez-la sur Twitter : @JillDLawrence