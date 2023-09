Chaussures Nike Mercurial : chaque version de la chaussure au fil des années

La chaussure Nike Mercurial est l’une des pièces de football les plus influentes du 20e siècle.

C’est la chaussure qui a embrassé le minimalisme et posé la question que les fabricants de bottes continuent de se poser aujourd’hui : comment pouvons-nous aller plus vite ? Tout a commencé avec des rainures plus rapides sur les côtés ; Nike investit aujourd’hui des milliers de dollars dans des tests en laboratoire.

Au fil des années, ces mauvais garçons sont devenus synonymes de rythme. Les marchands de vitesse ont afflué en masse vers ces belles bottes comme des mouettes aux chips, de Thierry Henry à Cristiano Ronaldo, et avec l’évolution des technologies disponibles, ces bottes se sont adaptées pour devenir plus légères au fil du temps.

Quelle était votre paire préférée dans les archives ?

Nike Mercurial (1998)

Chaussures Nike Mercurial (1998)

(Crédit image : PA)

Le cliché emblématique de Ronaldo, des bottes argentées autour du cou – de la même couleur que sa médaille – a probablement contribué au lancement de ce produit autant que les performances qu’il a mises en les portant.

Ces bottes ont été conçues à l’origine pour être une mise à jour de la gamme Tiempo, en examinant comment les crampons de piste pourraient permettre à Ronny de démarrer plus rapidement. Une plaque plus fine, ainsi qu’une tige synthétique KNG-100, ont été ajoutées à la botte. Une légende est née.

Nike Match Mercurial (2000)

Nike Match Mercurial (2000)

(Crédit image : PA)

À l’Euro 2000, les chaussures Mercurial avaient subi des modifications. Ces bottes étaient produites en couleur cuivre et faisaient partie de ce que Nike a appelé « l’ère du projet Alpha », avec les Mercurial R9, Air Zoom Italia, Match Mercurial et Air Zoom Mercurial.

C’est notamment là que les renforts de talon Mercurial ont commencé. Presque toutes les bottes après celle-ci auraient un design reconnaissable pour protéger le talon.

Nike Mercurial Vapor (2002)

Nike Mercurial Vapor (2002)

(Crédit image : PA)

La Vapor s’est tournée vers les supercars pour savoir où elle pourrait améliorer son prédécesseur. Nike a imaginé une botte pas comme les autres : on aurait dit qu’elle était faite de fibre de verre plutôt que de cuir. Il offrait un confort supplémentaire tout en conservant la légèreté et la rapidité des versions précédentes.

Celui-ci était disponible dans une variété de couleurs. Les versions noir, bronze et argent/rouge étaient populaires, tandis que la R9 avait une paire argent/volt pour la Coupe du monde 2002.

Nike Mercurial Vapor II (2004)

Nike Mercurial Vapor II (2004)

(Crédit image : PA)

Regarder! Plus de grooves !

Le Vapor a évolué avec son successeur, gardant le même poids mais améliorant le confort. D’un point de vue design, Nike est allé encore plus minimal, en supprimant l’accent de couleur du talon pour donner aux Vapor II une seule couleur. Zlatan Ibrahimovic et Luis Figo portaient ces maillots dorés à l’Euro 2004, tandis que Thierry Henry en portait des rouges et des bleus selon qu’Arsenal était à domicile ou à l’extérieur, lors de la saison sans défaite.

Nike Mercurial Vapor III (2006)

Nike Mercurial Vapor III (2006)

(Crédit image : PA)

Avec la microfibre Teijin pour s’adapter et s’adapter à la forme du pied, un talon réinventé et une plaque en deux parties avec des crampons à injection directe, la troisième version des Vapors était une grande version, même si le design n’a pas beaucoup changé.

Le talon était encore une fois d’une couleur différente, Ronaldo ayant reçu sa propre paire aux couleurs du Brésil pour la Coupe du Monde 2006. La version blanc/or est toujours la classique : c’est celle que portait Henry lorsqu’il s’éloignait des défenseurs du Real Madrid au Bernabeu.

Nike Mercurial Vapor IV (2008)

Nike Mercurial Vapor IV (2008)

(Crédit image : PA)

En 2008, Nike avait déplacé le swoosh, le plaçant légèrement sur les orteils pour ce qui allait devenir un look distinctif pour la Vapor. Ces bottes faisaient partie de l’engagement de Nike à révolutionner l’apparence et la sensation des icônes de l’entreprise à l’époque. Pourtant, ce n’est pas une excuse pour offrir à Nicklas Bendtner ces monstruosités roses.

Les puristes détestaient Nike à présent. Des versions de couleur citron étaient disponibles, le châssis était en fibre de verre et Nike était pleinement engagé dans sa mission d’être plus rapide, plus léger, plus audacieux et meilleur que jamais.

Nike Mercurial Vapor Superfly (2009)

Nike Mercurial Vapor Superfly (2009)

(Crédit image : PA)

Une botte si révolutionnaire qu’elle avait besoin d’un tout nouveau nom, la Superfly fusionnait un extérieur en peau Teijin ultra-fin et des fils Flywire pour une botte encore plus technologiquement empilée que jamais. C’était aussi plus flexible que jamais.

De nouveaux crampons de traction légers et un châssis en fibre de carbone réduisent encore le poids. Il y avait aussi une semelle extérieure en carbone à sept couches – plus résistante que jamais – car certains affirmaient que la botte était désormais dangereusement fine.

Nike Mercurial Vapor Superfly II (2010)

Nike Mercurial Vapor Superfly II (2010)

(Crédit image : PA)

Regardez-nous dans les yeux et dites-nous que vous n’avez pas encore en tête les images de Cristiano Ronaldo de la publicité « Write the Future » de Nike, après les avoir vues ?

Les versions 2010 de la Vapor ont été un triomphe absolu, avec un coloris désormais légendaire, une refonte du talon et la technologie NIKE SENSE. Les crampons se sont même étendus et rétractés de quelques millimètres en fonction de la pression et des conditions du sol. Ceux-ci n’avaient pas seulement l’air cool, ils étaient incroyablement intelligents.

Nike Mercurial Vapor Superfly III

Nike Mercurial Vapor Superfly III

(Crédit image : PA)

2011 a introduit un autre modèle Superfly, cette fois avec une configuration à trois lames sur les crampons pour aider les joueurs qui changeaient rapidement de direction. Malheureusement, cela n’a pas aidé Theo Walcott à rester beaucoup plus présent.

Il y avait une nouvelle texture sur celui-ci, tandis que les motifs devenaient plus jazzés. Soit dit en passant, la tige était plus épurée que jamais.

Nike Mercurial Vapor VIII (2012)

Nike Mercurial Vapor VIII (2012)

(Crédit image : PA)

Une autre variante de Nike : la pointe de celui-ci était plus basse, tandis que la finition elle-même ressemblait davantage à du daim. Il y avait aussi une nouvelle semelle extérieure, construite en fibre de verre flexible. Mais bien sûr.

Cet effort turquoise était notre préféré de cette édition. Le coloris de lancement, cependant, était une teinte corail décrite comme « mangue » – elle est devenue une couleur Mercurial classique.

Nike Mercurial Vapor IX (2013)

Nike Mercurial Vapor IX (2013)

(Crédit image : PA)

Nike est vraiment passé maître dans l’art de créer quelque chose de très similaire tout en changeant tellement sous le capot. Les crampons ont été rééquipés, il y avait des plaques de verre et la coque extérieure de la botte était alvéolée comme une balle de golf pour aider à voler dans les airs. Il existait également la technologie All Conditions Control (ACC), pour une sensation constante dans des conditions humides ou sèches.

Le meilleur coloris sur ceux-là ? Cette teinte néon était géniale – Cristiano Ronaldo en a cependant eu quelques-unes à imprimé galaxie.

Nike Mercurial Vapor Superfly IV (2014)

Nike Mercurial Vapor Superfly IV (2014)

(Crédit image : PA)

Cette teinte orange mangue est de retour pour Nike, tout comme l’étiquette Superfly, car le fabricant utilise un nouveau tissage à trois tricots comme matériau pour celui-ci.

C’était la Mercurial qui utilisait ces minuscules câbles allant des lacets à la semelle. C’était également la première version de la botte à avoir ce gros matériau semblable à une chaussette autour de la cheville. Dynamic Fit Collar, comme l’appelle Nike. Matière semblable à une chaussette, nous préférons.

Nike Mercurial Vapor X (2015)

Nike Mercurial Vapor X (2015)

(Crédit image : PA)

Contrairement à de nombreux modèles de bottes, la dixième Vapor ressemblait en fait à la première – bien sûr, la technologie avait parcouru des millions de kilomètres, mais l’essentiel était toujours très similaire au mandat initial de la chaussure Mercurial.

Nike a emprunté une semelle à l’Hypervenom et a introduit le sans languette. Au lieu de cela, il y avait une sorte de matériau extensible pour garder la botte aussi minimale que possible.

Nike Mercurial Vapor 11 (2016)

Nike Mercurial Vapor 11 (2016)

(Crédit image : PA)

À l’heure actuelle, Nike disposait de nombreux modèles Mercurial qu’ils n’avaient jamais eus au début. L’édition supérieure Superfly était livrée avec une tige flywire et une couche synthétique pour une protection supplémentaire, tandis qu’il existait des versions montantes – semblables à des chaussettes ! – et des versions coupe-bas régulières. Ces bottes pesaient également un incroyable 167 g.

Cette fois, l’accent a été mis sur les rayures horizontales conçues pour mieux amortir le ballon que les modèles précédents. C’est l’année où CR7 a enfin remporté l’Euro, ce qui signifie que ces chaussures particulières occuperont toujours une place particulière dans le cœur des fans de Ronaldo.

Nike Mercurial Vapor 360 (2018)

Nike Mercurial Vapor 360 (2018)

(Crédit image : PA)

Pour la Coupe du monde 2018, Nike l’a vraiment supprimé. Les crêtes horizontales des deux modèles précédents s’étendaient désormais dans le sens de la longueur de la chaussure, les crampons étant influencés par la traction d’un guépard.

La langue fermée était de retour sur celui-ci.

Nike Mercurial Vapor 12 (2019)

Nike Mercurial Vapor 12 (2019)

(Crédit image : PA)

La Mercurial est revenue un an plus tard, avec plus d’embellissements, graphiquement parlant. La tige et la plaque ont également été améliorées, car ce design a été unanimement apprécié des joueurs du monde entier.

Le tissu tricoté était désormais un incontournable, tout comme le col montant. La version bleue était également certainement le meilleur coloris.

Nike Mercurial Vapor 13 (2020)

Nike Mercurial Vapor 13 (2020)

(Crédit image : PA)

Le Swoosh était divisé – c’était la grande nouveauté du point de vue du design. Nike publiait également de plus en plus de couleurs de ces beautés, notamment des versions safari, des coloris portugais inspirés de Ronaldo et même un ensemble sud-coréen.

Avec une zone Aerowtrac ajoutée à l’avant-pied et un châssis légèrement plus rigide pour aider à suralimenter la traction, ceux-ci se sont simplement construits sur le modèle précédent plutôt que de chercher à réinventer la roue.

Nike Mercurial Vapor 14 (2021)

Nike Mercurial Vapor 14 (2021)

(Crédit image : Nike)

La version 2021 ressemblait beaucoup au Ghosted X d’Adidas : aussi proche que possible d’une botte translucide. Et c’était sacrément beau.

Alors que Nike avait évolué de manière plus minimaliste dans le passé, cette chaussure particulière était l’un des efforts les plus jazzés que nous ayons vus dans la gamme Mercurial. Kylian Mbappe a également reçu à l’automne ses propres versions de flammes violettes, tout simplement sublimes.

Nike Mercurial Vapor 15 (2022)

Nike Mercurial Vapor 15 (2022)

(Crédit image : Nike)

Le dernier modèle du Vapor/Superfly n’a pas beaucoup changé sur le plan technologique, mais en termes de design, il est plus grand et plus audacieux qu’il ne l’a été depuis un certain temps. Le texte « AIR » sur ceux-ci les faisait ressortir massivement, tandis que les versions ultérieures portées par Mbappe incorporaient ses initiales et faisaient même apparaître le mot « SWOOSH » sur le logo Nike. C’est toujours le n°1.