Chaussure de football portable approuvée par la FIFA : le suivi des données sera révolutionné grâce à la technologie de l’IA

Une technologie portable d’IA pour les chaussures de football a été approuvée par la FIFA pour être utilisée lors des matches officiels, révolutionnant ainsi la façon dont les joueurs peuvent suivre leurs données de performances techniques et physiques.

La technologie, créée par Playermaker en 2019, deviendra le premier dispositif de suivi des membres inférieurs à être porté lors des matchs de football. Il s’attache aux chaussures de football des joueurs et fournit des données telles que l’équilibre technique, la vitesse des coups de pied, la vitesse, la distance, l’accélération, le changement de direction et le temps passé sur le ballon.

Cela permet aux joueurs et aux entraîneurs de suivre leurs compétences uniques lors des séances d’entraînement et des matchs, données qui, espèrent Playermaker, contribueront à améliorer les performances en mettant en évidence les domaines à améliorer.

Les produits Playermaker s’attachent autour des chaussures de football (Crédit image : Playmaker)

La FIFA et les législateurs du football, l’IFAB (International Football Association Board), ont tous deux approuvé la technologie à porter lors des matches officiels, Playermaker ayant déjà conclu des partenariats avec plus de 200 clubs professionnels.

Les équipes de Premier League, Manchester City et Fulham, sont toutes deux impliquées dans le suivi des données IA, et des clubs du monde entier utilisent également l’expertise de l’entreprise.

Après avoir accordé son utilisation dans les matches, la FIFA a décrit la technologie de Playermaker comme une technologie utile accessible dans un large éventail de football, les données techniques et physiques étant considérées comme extrêmement utiles.

« Contrairement aux appareils portables montés à l’arrière, ce produit permet d’obtenir des informations plus approfondies sur les performances et les disciplines médicales grâce à la position sur la chaussure qui génère des données sur les membres inférieurs », a déclaré la FIFA.

Les données occupent une place de plus en plus importante dans le football (Crédit image : Opta)

« Il s’avère prometteur d’être une alternative rentable pour la collecte de données individuelles et d’équipe et pour simplifier l’analyse, contribuant ainsi à rendre les technologies de suivi disponibles à davantage de niveaux du football. »

Playermaker est également clairement enthousiasmé par la perspective d’un tracker de données IA portable.

« Il y a cinq ans, nous avons fait le pari audacieux de placer des capteurs sur le pied, motivés par notre conviction inébranlable que nous pourrions fournir des données et des informations sans précédent, inimaginables auparavant », a déclaré Guy Aharon, PDG et co-fondateur de Playermaker.

« Malgré les sceptiques qui nous traitaient de fous et doutaient que quiconque adopterait des capteurs sur ses chaussures de football, nous avons persévéré. Aujourd’hui, quelques années plus tard, la FIFA a reconnu la sécurité, la précision et le potentiel futur indéniable des capteurs de chaussures pour révolutionner le jeu pour tous. »

