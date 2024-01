Chauncey Billups satisfait de l’exécution des Blazers contre les Pacers

Les Portland Trail Blazers ont remporté leur deuxième victoire consécutive vendredi soir en battant les Indiana Pacers 118-115. Le match s’est déroulé au dernier quart-temps, mais les contributions massives de Jerami Grant, qui a marqué 37 points, et de Malcolm Brogdon, qui a marqué 30 points, un sommet de la saison, ont contribué à sceller le match pour Portland. Après le match, l’entraîneur-chef Chauncey Billups s’est assis pour discuter de la victoire avec les médias.

La vidéo complète peut être trouvée ici ou dans l’intégration ci-dessous. Voici quelques-unes des citations clés de Billups.

Lors de l’exécution du plan de jeu :

C’est une équipe difficile à affronter, c’est vraiment le cas. Avec leur rythme sur demi-terrain aussi mortel que celui de n’importe qui, leur tir est très dangereux. Je pense que je dirais que notre discipline en matière de plan de match s’est démarquée pour moi. Nous avons ressenti le succès que nous avons eu contre eux là-bas, si nous pouvions les protéger dans les dix premières secondes du chronomètre des tirs, être disciplinés et revenir en arrière et charger, alors nous aurions une grande chance dans le match. Nous avons récupéré 68 % de leurs possessions et avons gardé les dix premières secondes, ce qui était une grosse affaire.

Sur la blessure de Scoot Henderson :

Sur Jerami Grant et Jabari Walker qui se complètent dans la formation de départ :

Sur le manque de tirs à 3 points dans la victoire :

J’ai regardé cela et j’ai dit “si vous me disiez que nous ferions 4-12 dans ce match et qu’ils font 20 trois et tirent 47, je dirais mec, nous pourrions être battus 30”. Mais si vous regardez les points dans la peinture, nous en avons 66. Et je compte aussi un peu les lancers francs comme des points dans la peinture, 30, cela fait 96. C’est une façon de ralentir cela.

Je ne suis pas du tout surpris qu’ils aient fait 20 trois, c’est un peu ce qu’ils font. J’ai dit à nos gars, nous ne pouvons pas être dégonflés quand ils réussissent des tirs, ils vont réussir des tirs. Prenez-le et partez, prenez-le et partez. Il suffit de le renvoyer sur le terrain, d’essayer d’atteindre la peinture et de jouer.