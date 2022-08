Chauffeur recherché dans le délit de fuite pour piétons de Vernon

Un piéton a été grièvement blessé après avoir été heurté par un véhicule sur la 25e avenue à Vernon vendredi soir.

La GRC de Vernon North Okanagan a reçu un rapport d’un délit de fuite impliquant un piéton dans le pâté de maisons 3700 de la 25e Avenue le 5 août.

Peu avant 23 h, des agents de première ligne sont arrivés à l’endroit où le personnel des services de santé d’urgence de la Colombie-Britannique et de Vernon Fire Rescue fournissait une assistance médicale au piéton.

La victime, un homme de Vernon âgé de 47 ans, a été grièvement blessée et a été transportée à l’hôpital depuis les lieux où elle demeure dans un état stable.

La vidéosurveillance obtenue par les enquêteurs a capturé l’incident et montre l’homme traversant la 25e Avenue et étant heurté par un petit véhicule de tourisme de couleur foncée qui s’éloigne ensuite. Le véhicule n’a pas encore été localisé.

La 25e Avenue a été fermée à la circulation pendant un certain temps pour permettre à la police de mener son enquête. Un membre de l’équipe des Services intégrés d’analyse et de reconstruction des collisions (SICAR) de la GRC s’est rendu sur les lieux et participe à l’enquête en cours.

Les enquêteurs demandent à toute personne qui a été témoin de la collision ou qui possède des informations concernant le véhicule impliqué dans cette collision de contacter la GRC de Vernon North Okanagan au (250) 545-7171 et de citer le numéro de dossier 2022-13794.

