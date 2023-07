Chauffeur-livreur de pizza : pourquoi le pourboire est crucial

Son salaire de base est de 5,26 $ de l’heure et il gagne 1,50 $ de plus pour chaque livraison qu’il effectue, selon des documents vérifiés par CNBC Make It. Le reste de ses gains est déterminé par des pourboires. Pour le contexte, le salaire minimum dans le New Jersey est de 14,13 $ de l’heure en janvier 2023.

La nature des pourboires est extrêmement peu fiable, a déclaré le chauffeur-livreur Luigi’s Famous Pizza and Catering à CNBC Make It. Conduisant autour de Lincroft et des villes voisines du New Jersey, Madden, 25 ans, ne sait jamais combien il gagnera dans un quart de travail donné.

Surtout, Madden encourage les clients à faire preuve de gentillesse et à reconnaître leur privilège en matière de pourboire, surtout si le « débat sur les pourboires » n’affecte pas leur salaire au jour le jour.

« Cela vient d’un lieu privilégié si vous ne comprenez pas pourquoi ce travail ou ces employés ont un pot à pourboire », dit-il. « Ils ont besoin de ce pot à pourboire pour payer l’essence, pour joindre les deux bouts, car, clairement, leurs salaires ne le sont pas. »

Chaque jour, Madden et ses collègues traversent la rue pour passer une commande de café Dunkin. Il met toujours sa monnaie dans le pot à pourboires et encourage tout le monde à faire de même. « J’aimerais juste que les gens soient plus gentils », dit-il.

