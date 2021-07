Chauffeur de chasse LAPD après que la co-animatrice Michaela Okland a déclaré qu’elle évalue le podcasteur de chien tué dans un délit de fuite

J’étais au travail quand j’ai entendu les nouvelles de Mat George. il a été l’un des premiers amis que je me suis fait sur twitter en 2019 et est resté avec moi jusqu’à maintenant. la personne la plus douce, la plus drôle et la plus accueillante que j’aie jamais connue. sérieusement.

