Chauffeur d’autobus scolaire cité près de quatre mois après avoir mortellement frappé un enfant de trois ans à Cary – Shaw Local

Le chauffeur d’autobus scolaire qui a frappé et tué un enfant de trois ans de Cary en mai a été cité lundi pour deux délits mineurs, ont indiqué des responsables.

Koleen Janquart, 60 ans, de Crystal Lake, a été citée pour avoir omis de faire preuve de diligence raisonnable pour éviter une collision avec un piéton et pour avoir omis de réduire la vitesse pour éviter un accident, selon un communiqué de presse lundi du département de police de Cary.

Les deux citations sont considérées comme des délits mineurs, ce qui signifie qu’elles n’incluent aucune forme d’emprisonnement, indique le communiqué.

Au moment de l’accident, Janquart était chauffeur de bus pour le Crystal Lake Elementary School District 47 et le Crystal Lake Community High School District 155, qui partagent les services de transport.

Vers 15h30 le 16 mai, Janquart conduisait un bus dans un quartier de Cary lorsque son bus a heurté et tué Samuel Huddleston, un enfant de trois ans de Cary.

La police et le district de protection contre les incendies de Cary ont été appelés dans le secteur des rues Cherry et Hill vers 15 h 39.

Huddleston a été déclaré mort sur le site de l’accident. Ni Janquart ni le seul étudiant qu’elle conduisait à l’époque n’ont été blessés dans l’accident.

L’accident s’est produit après que Huddleston ait joué dans la rue, ont déclaré des responsables à l’époque. Janquart a quitté Cherry Street pour Hill Street en direction du nord et a atteint Huddleston à environ 100 pieds au nord de l’intersection.

Un rapport d’autopsie effectué quelques jours après l’accident a montré que Huddleston était décédé des suites de multiples blessures contondantes.

Huddleston a été décrit comme “une petite lumière de soleil” qui avait “le plus grand sourire mais aussi le meilleur visage grincheux” dans une nécrologie publiée sur le Davenport Family Funeral Homes and Crematory website.

Il aimait pêcher, camper et chasser Big Foot dans les bois et jouer au parc, indique la nécrologie.

Huddleston avait cinq frères et sœurs, dont quatre frères aînés et une sœur cadette. Il laisse également dans le deuil sa mère et son père, ainsi que sa famille élargie.

L’enquête sur l’accident est considérée comme close, ont indiqué des responsables. L’équipe d’assistance en cas d’accident majeur du comté de McHenry a aidé à enquêter sur l’accident.