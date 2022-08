Chauffe-eau à réservoir de stockage vs chauffe-eau sans réservoir : quelle est la différence ?

Un chauffe-eau est considéré comme un investissement à long terme et une nécessité dans chaque foyer américain. Lorsque viendra le temps de remplacer le chauffe-eau actuel, envisagez-vous d’acheter un chauffe-eau à réservoir ou un chauffe-eau sans réservoir plus économe en énergie?

Bien que le chauffe-eau à accumulation soit plus abordable au départ, les économies de coûts peuvent s’additionner. Selon le département américain de l’énergie, les maisons avec les chauffe-eau sans réservoir utilisant moins de 41 gallons d’eau chaude par jour peuvent réaliser des économies d’énergie allant jusqu’à 34 %. Les maisons à utilisation plus élevée avec une moyenne d’environ 86 gallons par jour peuvent encore voir jusqu’à 14% d’efficacité énergétique par rapport aux chauffe-eau à réservoir de stockage.

Cependant, cela ne veut pas dire que les chauffe-eau sans réservoir sont la meilleure solution pour tout le monde. Les chauffe-eau à réservoir de stockage ont un coût initial inférieur, et l’achat d’un chauffe-eau isolé peut réduire perte de chaleur en veille et les frais de fonctionnement. Selon l’utilisation de l’eau chaude du ménage, les modèles de réservoir de stockage pourraient être une option plus rentable.

Lisez ci-dessous pendant que nous comparons les chauffe-eau à réservoir de stockage aux chauffe-eau sans réservoir, y compris le coût initial, les éléments à considérer et comment dimensionner un chauffe-eau pour les besoins de votre maison.

JulNichols/E+ via Getty Images Chauffe-eau à réservoir de stockage Le chauffe-eau à réservoir de stockage est celui que la plupart des locataires et des propriétaires connaissent. Un chauffe-eau à accumulation conventionnel va de Capacité de 20 à 80 gallons. Le réservoir est rempli à pleine capacité et chauffé dans le réservoir en utilisant la source de carburant de votre maison – électricité, gaz, mazout ou propane. Lorsque le robinet d’eau chaude est ouvert, l’eau chaude est libérée par le haut du réservoir. L’eau froide est ensuite remplie du bas du réservoir jusqu’à ce qu’il soit plein, il y a donc toujours de l’eau chaude disponible. Ce processus de chauffage constant de l’eau dans le réservoir contribue à perte de chaleur en veille. La perte de chaleur en veille est la quantité de chaleur perdue lorsque le chauffe-eau n’est pas utilisé. Plus le chauffe-eau vieillit, plus les pertes en veille peuvent augmenter les coûts énergétiques. Voir plus : Comment régler la température de votre chauffe-eau.

Katherine Frey/Washington Post via Getty Images Un chauffe-eau sans réservoir, également appelé chauffe-eau instantané ou à la demande, ne chauffe l’eau que lorsque cela est nécessaire. L’eau est chauffée à un taux moyen de 2 à 5 gallons par minute utilisant l’une des trois sources de carburant — électricité, gaz naturel ou propane. Les chauffe-eau sans réservoir sont plus efficaces que les chauffe-eau à réservoir en partie parce que il n’y a pas de perte de chaleur en veille. Cependant, un inconvénient d’un chauffe-eau sans réservoir est le manque de capacité lorsqu’il fait fonctionner plus d’un robinet d’eau chaude en même temps. Les chauffe-eau sans réservoir au gaz peuvent également gaspiller de l’énergie en gardant la veilleuse allumée pour chauffer l’eau dans le réservoir afin de fournir des débits plus élevés que les chauffe-eau électriques. Une façon de lutter contre cela est de choisir un modèle avec un dispositif d’allumage intermittent plutôt qu’une veilleuse permanente. Voir plus: Comment acheter un chauffe-eau sans réservoir.

Autres considérations

Prix ​​d’achat

La capacité requise pour vos besoins en eau chaude déterminera la fourchette de prix de votre chauffe-eau. Si l’on considère uniquement le prix d’achat, un chauffe-eau à réservoir de stockage sera le plus souvent plus abordable qu’un chauffe-eau sans réservoir.

La capacité, la source de carburant, la garantie, la marque et les dimensions du chauffe-eau à réservoir de stockage feront une différence dans le prix. Attendez-vous à payer entre pour un chauffe-eau, mais certains modèles et marques peuvent coûter plus de 2 000 $.

Les chauffe-eau sans réservoir peuvent être achetés pour chauffer un seul évier, baignoire ou douche (appelés chauffe-eau sans réservoir au point d’utilisation) – ou pour chauffer l’eau de toute la maison. Le prix d’achat d’un chauffe-eau sans réservoir peut être aussi bas que 150 $ ou jusqu’à 2 500 $ ou plus. Les chauffe-eau sans réservoir à énergie solaire sont les plus chers, coûtant jusqu’à 6 000 $.

Il existe des calculatrices en ligne que vous pouvez utiliser pour déterminer la taille pour les deux types de chauffe-eau, y compris les réchauffeurs de réservoir de stockage si nécessaire. Vous pouvez également calculer votre coût énergétique prévu pour un chauffe-eau électrique ou à gaz.

Les coûts d’installation

Tout comme le prix d’achat, les coûts d’installation varient considérablement, y compris l’endroit où vous vous trouvez. L’installation d’un chauffe-eau sans réservoir au point d’utilisation sera la moins chère, suivie des chauffe-eau à réservoir de stockage, puis des chauffe-eau sans réservoir pour toute la maison.

Les tarifs moyens d’installation d’un chauffe-eau à réservoir vont de . La moyenne nationale pour installer un chauffe-eau sans réservoir est d’environ 2 500 $, avec des estimations aussi basses que ou plus.

Certains propriétaires peuvent emprunter une voie de bricolage avec des chauffe-eau à réservoir de stockage et économiser sur les coûts d’installation. Pour les chauffe-eau sans réservoir, il est préférable de s’en remettre à un professionnel, car l’installation est plus compliquée.

Performance

Si vous choisissez la bonne capacité pour votre chauffe-eau à accumulation, vous ne devriez pas manquer d’eau chaude. C’est l’une des raisons pour lesquelles le réservoir de stockage éclipse le chauffe-eau sans réservoir. Si vous faites souvent fonctionner le lave-vaisselle et la machine à laver en même temps, un chauffe-eau sans réservoir peut avoir du mal à répondre à la demande.

Cependant, cela peut être résolu en installant plus d’un chauffe-eau sans réservoir pour répondre aux besoins de votre ménage ou en installant un modèle de point d’utilisation où l’eau est utilisée. Utilisez les calculatrices liées ci-dessus pour déterminer vos besoins, ce qui peut vous aider à déterminer le chauffe-eau de la bonne taille pour votre maison.

Efficacité énergétique

Les chauffe-eau sans réservoir sont une alternative intéressante aux chauffe-eau à réservoir de stockage pour leur efficacité énergétique. La perte de chaleur en veille est un facteur important dans les coûts énergétiques plus élevés et l’efficacité des chauffe-eau à réservoir de stockage, bien que l’achat d’une unité isolée puisse réduire la perte de chaleur.

La Département américain de l’énergie estime que les chauffe-eau sans réservoir sont de 8 à 34 % plus efficaces que les chauffe-eau à accumulation.

Durée de vie de l’unité

Lorsque l’on considère l’espérance de vie de chaque type de chauffe-eau, les chauffe-eau sans réservoir devraient durer plus longtemps. Estimations donner aux chauffe-eau à réservoir de stockage environ 10 à 15 ans par unité, tandis que sans réservoir peut durer 20 ans ou plus.

Une façon de prolonger la durée de vie d’un chauffe-eau à accumulation est de remplacer le tiges d’anode, un composant qui aide à ralentir la rouille et la corrosion. La fréquence dépend du type de chauffage et de la présence d’eau dure ou douce dans la maison.

Conclusion

Dans la bataille des chauffe-eau à réservoir de stockage contre les chauffe-eau sans réservoir, les victoires sans réservoir dans presque toutes les catégories. Cependant, vous paierez plus cher pour acheter et installer le chauffe-eau sans réservoir. En fin de compte, si le prix est une préoccupation, c’est une bonne idée d’utiliser des calculatrices pour déterminer les besoins en capacité et la consommation d’énergie afin de trouver le seuil de rentabilité pour le coût initial plus élevé du chauffe-eau sans réservoir par rapport aux économies d’efficacité énergétique.

Si votre famille a des besoins réguliers et simultanés en eau chaude, considérez le coût d’installation de deux chauffe-eau sans réservoir pour répondre à la demande par rapport à l’installation d’un chauffe-eau à réservoir de plus grande capacité. Si vous choisissez un modèle de réservoir de stockage, renseignez-vous avant l’achat et l’installation pour connaître le prix du remplacement des tiges d’anode et quand cela devrait se produire, pour prolonger sa durée de vie.