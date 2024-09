Chaud et humide pour commencer, mais des matinées plus fraîches et une faible humidité suivront plus tard dans la semaine

POINTS FORTS DES PRÉVISIONS

– Début chaud et humide de cette première semaine d’automne

– Des températures maximales entre 90 et 95 degrés jusqu’au milieu de la semaine

– Possibilités de pluie isolées mardi et mercredi

– De l’air plus sec arrive jeudi, des matinées plus fraîches avant le week-end prochain

PRÉVISION

Joyeux automne à tous !

Cela ne semble pas être le cas aujourd’hui, avec des températures autour de 32 à 35 degrés pour la plupart des gens, mais quelques changements sont susceptibles de se produire d’ici la fin de la semaine. Voici les dernières nouvelles :

Lundi, les températures seront encore plus élevées et l’humidité sera anormalement élevée. Les 21°C du matin passeront à 32°C dans l’après-midi, avec une température probablement plus élevée de quelques degrés grâce à cette humidité. Bien que la plupart des gens ne seront pas touchés, quelques averses éparses ne peuvent être exclues, principalement en fin d’après-midi et en soirée. Nous parlerons d’une probabilité de 10 à 20 % au mieux.

Une autre journée chaude et humide à San Antonio.

Des risques de pluie isolés sont prévus jusqu’au milieu de la semaine, avec un pic probable mercredi à 30 %.

Un front froid faible devrait traverser la région mercredi soir, envoyant un flux d’air plus sec dans le centre-sud du Texas. Cela entraînera une sensation plus saisonnière avant le week-end prochain avec quelques matinées dans les 60 degrés supérieurs et des maximales plus proches de 90°.

Nous vous tiendrons au courant dans les jours à venir !

Prévisions sur 7 jours au 22/09/24.

MISE À JOUR SUR LA SITUATION TROPICALE

Pendant ce temps, sous les tropiques, le National Hurricane Center continue de signaler que les Caraïbes occidentales et le centre du golfe du Mexique sont susceptibles d’être touchés au cours de la semaine prochaine.

Ce système, qui sera nommé Hélène s’il se renforce en tempête tropicale, est devrait rester bien à l’est du Texas avec un atterrissage probable quelque part entre le Mississippi et la Floride avant le week-end prochain.

Un développement tropical est probable dans le centre du golfe du Mexique cette semaine, mais restera à l’est du Texas.

D’autres mises à jour à venir… d’ici là, passez une bonne semaine ! ~ Mia