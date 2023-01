Chats sauvages Pantera – Shaw Local

Les Bee Gees possèdent cette paire de voitures de sport élégantes. Mais pas le groupe pop-rock Bee Gees, également connu sous le nom de Brothers Gibb, ces frères BG Eddie et Alex Grzyb prononcés «Grib» possèdent cette paire de chats sauvages Pantera à double vision. Pantera signifie « panthère » en italien

Cet exotique à moteur américain a été importé d’Italie de 1971 à 1974. Son importation aux États-Unis a été interrompue en raison de réglementations de plus en plus strictes de l’EPA. La production s’est poursuivie en Europe jusqu’au milieu des années 90 avec un peu plus de 7 000 exemplaires fabriqués. Le Grabber Orange d’Eddie et le Silver GTS appartenant à Alex datent tous les deux de 1974. Le GTS est un peu plus high-zoot, équipé d’un échappement haute performance, d’évasements de roue en fibre de verre, de badges supplémentaires et d’un schéma de peinture “black-out”. Alex a expliqué avec un sourire que les voitures sont similaires mais différentes, tout comme lui et son frère.

Les propriétaires de Pantera entraînent leurs panthères différemment, certaines avec des changements cosmétiques subtils, d’autres avec des graphismes sauvages et radicaux. Imaginez un Peter Max peignant à 43 pouces du sol passant à 140 mph! De même, une myriade de systèmes d’échappement, rivalisant avec la tête de Medusa, et des améliorations de performances ont été fabriqués pour améliorer la vitesse et l’agilité. Les Pantera ont été construits pour courir 9 secondes quart de mille, faire des courses sur route ou participer à des événements de grand tourisme; puis emmenez leurs fiers propriétaires pour du champagne et des sushis.

Photos par Steve Rubens – DeTomaso Panteras Arrière

Agréables et rafraîchissants sont ces deux modèles dans leur configuration d’origine. Il permet un regard historique sur ce que vos yeux verraient en entrant dans une salle d’exposition Lincoln-Mercury il y a plus de 50 ans. La centrale électrique est un petit bloc Ford 351 Cleveland V8, monté au milieu à l’arrière, avec une boîte-pont ZF à 5 vitesses derrière. Le même trans utilisé par la tristement célèbre Ford GT-40.

Le moteur Cleveland est une unité à respiration profonde, en raison d’une conception radicale de la chambre de combustion, très appréciée dans les cercles Ford. La répartition du poids sur cette voiture de course d’usine est presque parfaite. La Pantera gère à peu près ce qu’elle ressemble, comme une voiture à sous envahie par la végétation, au ras de la piste. Le style intérieur est agressif, invitant et confortable une fois à l’intérieur, et il semble prêt pour l’aventure ou pour poursuivre une proie. L’architecture de la voiture est de conception monocoque. Cela signifie que les panneaux de carrosserie fonctionnent de concert en tant qu’élément structurel supportant la voiture. La lignée de cette race est venue du DeTomaso Mangusta des années 1960.

Son histoire est riche de faits, de fictions et de légendes. De nombreuses célébrités ont été séduites par la voiture, dont Elvis. Une fois, il a tiré un pistolet sur le sien quand il ne voulait pas démarrer. Peut-être que cela n’avait rien à voir avec la voiture. Tom Tjaarda a dessiné le magnifique design angulaire de cette voiture avec une carrosserie de Ghia, mais c’était l’enfant d’Alejandro DeTomaso. Une belle voiture de sport italienne sur laquelle les mécaniciens américains peuvent travailler sans liaison satellite avec Modène en Italie.

Les performances de rue scandaleuses de la voiture comprennent des caractéristiques de luxe inattendues comme la puissance tout en plus de la climatisation. Les frères Grzyb sont les gardiens de ces deux animaux sauvages, convaincus que leurs Panthers ne deviendront jamais apprivoisés, mais certainement dignes de figurer sous les projecteurs de Classic Wheels.