Chats partageant un repas dans un bol est la chose la plus mignonne sur Internet aujourd’hui

Les animaux de compagnie font souvent des manigances si adorables que nous pouvons les regarder faire pendant des heures. Les chats et les chiens sont des animaux de compagnie populaires, car ils adorent les câlins et apprennent assez facilement à coopérer avec les humains. Mais parfois, lorsque votre animal de compagnie se sent seul, il devient nécessaire d’adopter un autre chien ou chat comme ami ou frère – avec qui il peut jouer et passer du temps. Une de ces vidéos, montrant l’amitié entre deux animaux de compagnie, a fait surface sur Internet. Cette vidéo de deux chats, partageant paisiblement de la nourriture en se relayant pour prendre leur repas dans un bol, est devenue virale sur Twitter.

Alors que la vidéo devenue virale montre les chats se passant le bol pour partager de la nourriture, un utilisateur dans les commentaires a révélé que la vidéo est inversée et la vidéo originale montre les chats à tour de rôle et prenant un bol de nourriture un par un. Cependant, la vidéo est aussi hilarante que celle inversée, car les chats attendent que l’autre ait assez de nourriture avant de l’arracher pour prendre leur tour.

Les gens ont commenté les deux vidéos et ont partagé qu’ils les trouvaient hilarantes.

Je pense que quiconque a eu un chat a immédiatement remarqué que la vidéo était inversée— Maciek (@zmacu_) 25 novembre 2022

Un utilisateur a commenté: “Je pense que quiconque a eu un chat a immédiatement remarqué que la vidéo était inversée.”

À cela, un autre utilisateur a répondu : « Oui ! Merci de l’avoir dit !”

L’utilisateur qui a partagé la vidéo l’a sous-titrée comme suit : “Et voici la vidéo réelle.”

La vidéo actuelle est tout aussi amusante que la version inversée 🤣 😂— mark irwing (@markirwing) 25 novembre 2022

À cela, un autre utilisateur a répondu: “La vidéo réelle est tout aussi drôle que la version inversée.”

Je ne peux pas le croire !!! Mes chats se relaient mais ils ne partagent pas comme ça !!! Incroyable— Marcela (@marcelamerino) 25 novembre 2022

Un utilisateur a commenté la vidéo inversée et a déclaré: “Je n’arrive pas à y croire !!! Mes chats se relaient mais ils ne partagent pas comme ça !!! Étonnante.”

De nombreux utilisateurs ont suggéré que nous pouvons apprendre beaucoup des animaux, et partager de la nourriture est quelque chose qui nous enseigne une leçon. Certains d’entre eux ne pouvaient pas croire que les chats étaient si coopératifs.

Adopteriez-vous un chat après avoir regardé cette jolie vidéo ?

