ChatGPT va lancer une version payante de l’outil AI pour 20 $ US par mois

L’intelligence intégrée à ChatGPT est peut-être artificielle, mais les créateurs du très populaire chat bot espèrent qu’il pourra faire quelque chose que les humains recherchent tout le temps : gagner de l’argent.

OpenAI, la société qui a créé ChatGPT, déploiera bientôt une version payante du service dans le cadre d’un projet pilote, où les personnes prêtes à dépenser 20 USD par mois recevront une version premium du produit.

À partir de bientôt, les clients aux États-Unis qui s’inscriront au programme bénéficieront d’un accès préférentiel au service, même aux heures de pointe de la demande, lorsque de nombreux utilisateurs sont actuellement bloqués.

Ils obtiendront également des temps de réponse plus rapides pour leurs requêtes et un accès prioritaire aux nouvelles fonctionnalités et améliorations au fur et à mesure de leur déploiement.

Le service d’abonnement ne sera disponible que pour les utilisateurs américains pour le moment.

Un service extrêmement populaire a ses détracteurs

Le service a conquis le monde depuis son lancement en novembre, devenant le premier outil d’intelligence artificielle virale grand public.

Mais ChatGPT n’est pas sans critiques. Les détracteurs ont déjà agité des drapeaux rouges sur le potentiel du service à entraîner des pertes d’emplois, tout en étant un refuge pour le plagiat et la tricherie.

Dans un article de blog, la société basée en Californie a déclaré qu’elle explorait également d’autres options pour son activité, notamment des plans à moindre coût, des abonnements communaux pour les entreprises clientes et des packs de données.

Mais la version gratuite est là pour rester, disent-ils.

“Nous aimons nos utilisateurs gratuits et continuerons à offrir un accès gratuit à ChatGPT”, a déclaré la société. “En offrant ce prix d’abonnement, nous serons en mesure d’aider à soutenir la disponibilité de l’accès gratuit au plus grand nombre de personnes possible.”